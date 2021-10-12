КОКШЕТАУ. 11 ОКТЯБРЯ - 9 октября в ходе поисковых мероприятий в лесопосадках между поселками Шортанды и Дамса обнаружено тело 42-летнего жителя поселка Шортанды.
Факт исчезновения жителя поселка Шортанды был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. В настоящее время тело направлено в морг Нур-Султана. Назначена экспертиза. Ведется следствие.
"7 октября в дежурную часть отдела полиции Шортандинского района поступило заявление 42-летней жительницы поселка Шортанды об оказании содействия в поиске супруга Бимурзенова Сагиндыка Касанаевича, 1974 года рождения. 6 октября около 14.00 он выехал из дома на велосипеде синего цвета марки "Урал", его местонахождение было неизвестно. На поиски пропавшего был ориентирован весь личный состав районного отдела полиции и пожарной части Шортандинского района. Кроме того, в поисковых мероприятиях принимали участие волонтеры. Водолазами осуществлено обследование водоемов на территории района", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.
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В Акмолинской области обнаружено тело без вести пропавшего мужчины
КОКШЕТАУ. 11 ОКТЯБРЯ - 9 октября в ходе поисковых мероприятий в лесопосадках между поселками Шортанды и Дамса обнаружено тело 42-летнего жителя поселка Шортанды.
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