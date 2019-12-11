Кокшетау. 10 декабря. Kazakhstan Today - В Акмолинской области осудили лидеров ОПГ "Тумгоевские", передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы КНБ РК, в 2019 году межведомственной следственно-оперативной группой ДКНБ, департамента полиции и департамента экономических расследований Акмолинской области пресечена преступная деятельность лидеров ОПГ "Тумгоевские".

Приговором Кокшетауского городского суда от 27 июня 2019 года лидер ОПГ Р. Тумгоев, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 245 (Уклонение от уплаты налогов) и частью 1 статьи 262 (Создание и руководство ОПГ) УК РК с назначением наказания в виде 7 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима", - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве проинформировали, что 25 ноября решением указанного суда по материалам досудебного расследования по пункту 2 части 4 статьи 190 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) признан виновным другой лидер ОПГ "Тумгоевские" - Ю. Куртоев. Он осужден к 9 годам колонии строгого режима с лишением права занимать руководящие и материально-ответственные должности в субъектах предпринимательства сроком на 5 лет.

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