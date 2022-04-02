КОКШЕТАУ. 1 АПРЕЛЯ - В Акмолинской области у несовершеннолетних изъято более 800 граммов психотропных веществ, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В городе Кокшетау задержаны двое несовершеннолетних, 16 и 17 лет, у которых в ходе несанкционированного обыска был изъят сверток с веществом порошкообразной консистенции белого цвета", - сообщили в ДП Акмолинской области.

Кроме того, задержанные указали места - "тайники", где также были обнаружены и изъяты свертки с аналогичным веществом. Как показала проведенная экспертиза, изъятое вещество является психотропным веществом весом более 800 граммов.

В отношении задержанных начато досудебное производство по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере).