В Акмолинской области задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней

УРАЛЬСК. 13 АВГУСТА - Плантацию конопли выявили сотрудники управления по противодействию наркопреступлениям ДП ЗКО в ходе проведения ОПМ "Карасора-2022" по месту проживания 51-летнего мужчины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Во дворе дома было огорожено помещение, внутри которого находились пять пластиковых емкостей с растущими в них растениями, похожими на коноплю, сообщает Polisia.kz
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Также в гараже находилось потайное подвальное помещение, оборудованное под нарколабораторию: стены обшиты специальным материалом, оборудовано светодиодными и тепловыми лампами для выращивания растений, установлены вытяжные системы, увлажнитель воздуха с градусными приборами.
В ходе обыска полицейские изъяли кусты растений, похожих на коноплю, вещество растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом, упаковки семян конопли, электронные весы, различные удобрения для выращивания растений. Назначена соответствующая экспертиза.
По данному факту ведется досудебное расследование по статье 300, часть 1, УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества).