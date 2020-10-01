Актау. 30 сентября. Kazakhstan Today - В Актау осудили наркокурьеров, перевозивших в желудках из Ирана в Казахстан героин, передает Kazakhstan Today.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области рассмотрено уголовное дело в отношении трех граждан, совершивших уголовные правонарушения, предусмотренные частью 4 статьи 286 и пунктами 1, 3 части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В январе 2020 года, в городе Актау подсудимые А., Б. и В. умышленно, с целью дальнейшего сбыта, предварительно договорились незаконно перевезти из Исламской Республики Иран через Государственную границу Республики Казахстан наркотическое средство "героин" в особо крупном размере (899,44 грамма) в Мангистаускую область. Для этого 6 февраля 2020 года в селе Джалин Горганской области Исламской Республики Иран подсудимый А. за 2000 долларов США приобрел у не установленного следствием лица по имени М., наркотическое средство "героин" в особо крупном размере весом 899,44 грамма, расфасованное в 301 полиэтиленовый пакет. Далее подсудимые А., Б. и В., проглотив наркотические средства, вылетели самолетом по маршруту Тегеран - Баку - Актау. 10 февраля 2020 года по прилете в Актауский международный аэропорт в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Мангистауского департамента комитета национальной безопасности Республики Казахстан все подсудимые были задержаны", - сообщили в суде.

При личном досмотре и при проверке подсудимых на компьютерном томографе в кишечниках и желудках подсудимых обнаружен 301 полиэтиленовый пакет.

Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области подсудимые признаны виновными с назначением наказания - по 16 лет лишения свободы каждому. Приговор суда в законную силу не вступил", - проинформировали в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области.

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