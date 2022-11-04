В Актау у двух закладчиков изъяли свыше одного килограмма синтетических наркотиков

Фото: Polisia.kz
Актау. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау 2 ноября в 26-м микрорайоне задержаны 19-летняя девушка и 21-летний молодой человек, у которых изъяли пакет с мефедроном общим весом один килограмм, сообщает Polisia.kz.
Далее при обыске по месту проживания изъято 42 свертка со "скоростью" весом 52 грамма", - проинформировали в полиции.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП города Актау по части 1 статьи 297 УК РК (Сбыт наркотических веществ).
Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Назначено судебно-экспертное исследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Ранее сообщалось, что в Астане у наркокурьера изъято более 30 килограммов гашиша.