В Актобе санитар, истязавший детей-инвалидов, отделался ограничением свободы

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АКТОБЕ. 5 ОКТЯБРЯ - Суд признал медработника виновным в истязании детей-инвалидов и назначил ему 4,5 года ограничения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Актобе еще один санитар, систематически избивавший детей-инвалидов, отделался ограничением свободы. До этого три его коллеги, также осужденные за издевательства над особенными подопечными специнтерната, получили аналогичное наказание. Хотя у следствия были неопровержимые доказательства того, как медработники относились к тяжелобольным воспитанникам", - сообщает телеканал КТК.
Суд признал виновным четвертого медработника.
Учитывая раскаяние подсудимого, а также наличие у него малолетних детей, сдом назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев.
По информации телеканала, видео, которое шокировало страну и стало главной уликой, обнародовала директор дома ребенка "Yміт", куда в начале года разместили воспитанников специнтерната. Хотя, как утверждают прокуроры, такое соседство было недопустимо. Для взрослых детей-инвалидов, по словам работников надзорного органа, должны выделяться отдельные типовые здания.