В Актобе "заминировали" гимназию

Актобе. 18 января. Kazakhstan Today - Сегодня в Актобе провели эвакуацию школы-гимназии №51 из-за сообщения о взрывном устройстве. При проверке информации взрывное устройство не обнаружено, передает Kazakhstan Today.

Сегодня на электронный адрес школы-гимназии №51 поступило сообщение о том, что в школе заложена бомба. На место незамедлительно выехали все экстренные службы, организована эвакуация учащихся, преподавательского состава и техперсонала. Всего эвакуировано более 600 человек", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Саперы спецподразделения провели проверку всего здания, в результате которой взрывное устройство не было обнаружено.

По данному факту начато досудебное расследование. Департамент полиции проводит оперативные мероприятия для установления и задержания подозреваемого.

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