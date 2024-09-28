27.09.2024, 21:23 13031
В Актобе женщина нарушила правила дорожного движения более 100 раз за месяц
Общая сумма ее штрафов составила 3 млн 378 тысяч тенге
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Актобе. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Актюбинские полицейские задержали 35-летнюю женщину, которая за месяц нарушила правила дорожного движения 119 раз, в основном превышая скорость, сообщает Polisia.kz.
Горожанка, управлявшая Lexus с иностранными номерами, неоднократно превышала допустимую скорость на улицах областного центра. С помощью "Қорғау" сотрудники батальона патрульной полиции задержали ее и выяснили, что с середины августа она совершила 119 нарушений, в основном связанных с превышением скоростного режима. Общая сумма ее штрафов составила 3 млн 378 тысяч тенге.
На данный момент автомобиль помещен на специальную автостоянку.
На улицах Актобе установлены камеры видеонаблюдения, фиксирующие нарушения правил дорожного движения. С начала года с их помощью зафиксировано более 77 тысяч фактов превышения скорости.
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27.09.2024, 21:17 13891
В Туркестанской области обнаружили схрон оружия по маршруту кортежа президента
Фото: depositphotos
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Туркестан. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - При проверке маршрута следования кортежа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Туркестанской области сотрудники МВД, КНБ совместно с СГО обнаружили схрон стрелкового оружия, сообщает пресс-служба МВД РК.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных и следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств и задержанию подозреваемых лиц.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
27.09.2024, 19:18 16861
Рога сайги пытались незаконно вывезти из Казахстана в Узбекистан
Фото: КГД МФ РК
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Актау. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники таможенного поста "Тажен" ДГД по Мангистауской области совместно с Пограничной службой КНБ РК на границе Казахстана и Узбекистана пресекли попытку провоза рогов сайги, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
Во время контроля пассажирского и транспортного потока в багаже гражданина Узбекистана 1980 года рождения, следовавшего из Казахстан на родину, с применением технических средств обнаружены рога сайги в количестве 64 штук.
Материалы для производства переданы в районный орган полиции поселка Бейнеу.
Иная информация разглашению не подлежит.
Ранее в Актюбинской области полицейские изъяли у пастухов более 300 рогов сайги и оружие.
27.09.2024, 16:03 22891
В Караганде вынесен приговор работникам зоопарка, пытавшимся незаконно продать львят
Виновные приговорены к трем годам ограничения свободы
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Караганда. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казыбекбийским районным судом Караганды рассмотрено дело в отношении работников городского зоопарка, которые пытались похитить и продать двух львят, сообщили в карагандинском районном суде.
Летом 2023 года три сотрудника зоопарка Караганды пытались продать двух львят частным лицам, о чем стало известно работникам полиции. В момент совершения сделки работники зоопарка были задержаны сотрудниками полиции.
Суд приговорил виновных к трем годам ограничения свободы, а также на два года запретил им заниматься деятельностью, связанной с обращением с дикими животными.
Напомним, о попытке продать новорожденных львят работниками зоопарка стало известно летом прошлого года. Злоумышленники вынесли львят в картонной коробке, чтобы показать потенциальным покупателям.
Житель Туркестанской области держал у себя во дворе льва и диких птиц.
27.09.2024, 11:30 28536
Житель Казахстана пытался продать свои органы за 9 млн тенге
Фото: depositphotos.com
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Актобе. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Республики Казахстан пытался продать свои внутренние органы за 9 млн тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры Актюбинской области.
В рамках инициированных прокуратурой оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП задержан гражданин Е., который намеревался совершить незаконную сделку по реализации своих внутренних органов на общую сумму 9 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 116 УК (Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека).
Напомним, в прошлом году в Казахстане задержали занимавшуюся торговлей человеческими органами ОПГ.
26.09.2024, 20:13 44811
В Атырау 15-летнюю школьницу насильно выдали замуж
Фото: Depositphotos
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Атырау. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях появилась информация о том, что в Атырау 15-летнюю школьницу насильно выдали замуж. Сейчас несовершеннолетняя на четвертом месяце беременности, сообщает Telegram-канал Atyrau online.
По словам подростка, ее изнасиловал двадцатилетний парень, после чего она обратилась в полицию. Но по просьбе родственников парня мать школьницы забрала заявление и выдала дочь замуж за насильника.
Когда я хотела встать на учет, медики вызвали полицейских. Началось расследование, но свекровь дала взятку следователю", - рассказала школьница.
По словам девочки, ее избили и вернули домой к родителям. Теперь она хочет, чтобы парня наказали. В департаменте полиции региона подтвердили, что возбудили уголовное дело.
На начальном этапе расследования пострадавшая сторона отказалась проходить необходимые судебно-медицинские и психиатрические экспертизы, что создало препятствия для проведения комплексных следственных действий. Сообщаем, что сведения, распространенные в соцсетях, будут проверены. Расследование возобновят", - заявили в полиции.
Ранее сообщалось, что курсанта Академии гражданской защиты подозревают в изнасиловании несовершеннолетней в Кокшетау.
В Жетысу арестован подозреваемый в изнасиловании ребенка. В соцсетях распространилась информация, что задержанный - один из руководителей регионального филиала крупной политической партии Казахстана. По неподтвержденным данным, жертвой партийца стал семилетний мальчик.
26.09.2024, 10:02 56631
В Алматинской области выявлены многомиллионные хищения в Казпочте
Фото: Depositphotos
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Алматы. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматинской области по результатам анализа поступления денежных средств за оказанные государственные услуги выявила факты присвоения бюджетных средств в АО "Казпочта". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратурой начато досудебное расследование, производство которого передано в департамент экономических расследований Алматинской области. В ходе следствия установлено, что кассиры АО "Казпочта" присваивали часть оплаченной госпошлины путем фальсификации квитанций. Преступная схема действовала в период с 2021 по 2023 год при оформлении паспортов и удостоверений личности. Сумма ущерба составила более 80 млн тенге", - проинформировали в прокуратуре.
Приговором суда два кассира признаны виновными в совершении хищения имущества в особо крупном размере (статья 189, часть 4, пункт 2, Уголовного кодекса) с назначением наказания в виде лишения свободы и установлением запрета на занятие материально ответственных и руководящих должностей.
25.09.2024, 21:19 74846
Избиение солдата Нацгвардии в поезде: задержаны подозреваемые
Фото: кадр из видео Минобороны РК
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках уголовного дела установлено местонахождение всех фигурантов, причастных к избиению бывшего военнослужащего срочной службы Национальной гвардии в тамбуре поезда, сообщает пресс-служба МВД РК.
В течение суток в Астане по местам жительства оперативно задержаны двое подозреваемых - бывших сослуживцев потерпевшего, непосредственно наносивших телесные повреждения. Оба водворены в изолятор временного содержания. В рамках расследования все причастные допрошены. Их действиям будет дана правовая оценка", - сообщили в ведомстве.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, в соцсетях появилось видео, где заснято, как мужчина в гражданской одежде избивает парня в форме Нацгвардии РК.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с видео и поручил главе МВД Ержану Саденову принять срочные меры по задержанию злоумышленников с целью привлечения их к ответственности.
В Министерстве внутренних дел РК рассказали о ходе расследования избиения солдата Нацгвардии в тамбуре поезда.
Весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
25.09.2024, 21:10 68111
В Актюбинской области полицейские изъяли у пастухов более 300 рогов сайги и оружие
Подозреваемые собирались продать рога перекупщикам
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Актобе. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе операции "Қарасора" на зимнике "Косбармак" на территории Иргизского района полицейские изъяли в одном из крестьянских хозяйств пять мешков с рогами сайги (320 штук), а также незарегистрированные охотничьи ружья, сообщает пресс-служба МВД РК.
По словам подозреваемых, они собирались продать рога перекупщикам.
По данному факту начато досудебное расследование.
Напомним, 16 августа на территории Улытауского района инспекторы ГБР РГКП "ПО Охотзоопром" задержали браконьеров, у которых обнаружены туши и рога сайгаков.
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