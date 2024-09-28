В Актобе женщина нарушила правила дорожного движения более 100 раз за месяц

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Караганда. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казыбекбийским районным судом Караганды рассмотрено дело в отношении работников городского зоопарка, которые пытались похитить и продать двух львят, - Казыбекбийским районным судом Караганды рассмотрено дело в отношении работников городского зоопарка, которые пытались похитить и продать двух львят, сообщили в карагандинском районном суде.





Летом 2023 года три сотрудника зоопарка Караганды пытались продать двух львят частным лицам, о чем стало известно работникам полиции. В момент совершения сделки работники зоопарка были задержаны сотрудниками полиции.





Суд приговорил виновных к трем годам ограничения свободы, а также на два года запретил им заниматься деятельностью, связанной с обращением с дикими животными.





Напомним, о попытке продать новорожденных львят работниками зоопарка стало известно летом прошлого года. Злоумышленники вынесли львят в картонной коробке, чтобы показать потенциальным покупателям.



