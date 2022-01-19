В Актюбинской области проводится операция "Правопорядок"

АКТОБЕ. 18 ЯНВАРЯ - Для обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в общественных местах, предупреждения, пресечения и раскрытия правонарушений и преступлений, а также для обеспечения дорожной безопасности в Акмолинской области стартовало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", передает KAZAKHSTAN TODAY.

За три дня проведения ОПМ из незаконного оборота изъято пять единиц огнестрельного оружия, 13 боеприпасов, четыре единицы специальных средств, а также 13 единиц холодного оружия, сообщает пресс-служба ДП региона.

Кроме того, установлен факт незаконной перевозки гражданского гладкоствольного оружия.





В целом в ходе проведения ОПМ выявлено 346 административных правонарушений.

Также в рамках ОПМ сотрудники криминальной полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по лицам, находящимся в розыске, установлению местонахождения без вести пропавших граждан, а также раскрытию других преступлений.