В Актюбинской области группу браконьеров задержали за убийство косуль

Актобе. 30 ноября. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании в Актюбинской области группы браконьеров, передает Kazakhstan Today.

27 ноября 2020 года нарядом ДПС КНБ по Актюбинской области на участке пограничного отделения "Жамбыл" была задержана группа лиц, занимавшаяся незаконным отстрелом косуль.

Установлено, что 24 ноября Т. пригласил своих друзей (жителей Актобе) на охоту. Указанная группа лиц на трех автомашинах осуществила отстрел косуль в количестве шести штук. При проверке транспорта были обнаружены туши косуль и 8 единиц оружия", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Браконьеров передали в отделение полиции Айтекебийского района для принятия процессуальных мер.

Напомним, в Казахстане насчитывается 18-20 тысяч косуль, охота на них ведется только по лицензиям.

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