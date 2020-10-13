Актобе. 12 октября. Kazakhstan Today - В Актюбинской области ликвидировали занимавшуюся выпиской фиктивных счетов-фактур ОПГ, передает Kazakhstan Today.

ДЭР по Актюбинской области в рамках проводимых ОПМ "СТОП-Обнал" ликвидирована преступная группа, которая длительное время занималась выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Установлена причастность жителя города к регистрации/перерегистрации 15 предприятий, которые были оформлены на друзей и родственников последнего и которые якобы оказывали услуги и поставляли товары для иных товариществ. В результате противоправных действий государству причинен ущерб в особо крупном в размере в сумме более - 3,5 млрд тенге, в виде неоплаченных налогов и платежей в бюджет", - сообщили в Комитете финансового мониторинга Минфина РК.

Расследование по уголовному делу проводилось по часть 3 статьи 216 УК РК (Выписка фиктивных счетов-фактур), и в настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения.





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