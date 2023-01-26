25.01.2023, 19:41 11446
В Актюбинской области у сельчан изъяли рога сайги
Фото: ДП Костанайской области
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Актобе. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - 24 января полицейским поступила информация, что жители села Акши незаконно хранят сайгачьи рога, сообщает пресс-служба МВД РК.
В ходе обыска по месту жительства 46-летнего мужчины обнаружены четыре рога, мясо и две головы сайги. У 62-летнего сельчанина изъяли шесть сайгачьих рогов.
По обоим фактам начаты досудебные расследования статье 339, часть 1-1, УК РК "Незаконное обращение с запрещенными к использованию видами животных, их частями или дериватами". Назначены экспертизы.
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25.01.2023, 16:50 17021
Полицейские Талгара задержали подозреваемого в убийстве при попытке пересечения границы в Кордае
Подозреваемый водворен в ИВС
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник в Талгаре обнаружили тело 32-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве.
24 января около 13.48 в управление полиции Талгарского района поступило сообщение об обнаружении тела 32-летнего гражданина с признаками огнестрельного ранения. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 99, часть 1, УК РК", - сообщает Polisia.kz.
Подозреваемый, 1990 года рождения, являющийся жителем Талгарского района, задержан при попытке пересечения границы в поселке Кордай. Он водворен в ИВС.
25.01.2023, 13:24 21426
Вербовавшего детей в религиозные организации преступника задержали в Жамбылской области
Фото: Depositphotos
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Тараз. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Преступник, находящийся в межгосударственном розыске, задержан в Жамбылской области, сообщает пресс-служба областного департамента полиции.
24 января 2023 года в 20.00 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДП совместно с ДКНБ Жамбылской области задержан 35-летний гражданин Республики Узбекистан. Мужчина находился в межгосударственном розыске с 2018 года за совершение преступления, предусмотренного статьей 216, часть 1, УК Республики Узбекистан (Склонение несовершеннолетнего лица к участию в деятельности незаконных общественных объединений и религиозных организаций)", -сообщили в полиции.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания УП Тараза и будет передан сотрудникам правоохранительных органов Республики Узбекистан.
25.01.2023, 12:46 22576
В Казахстане лжетерроризм могут отнести к категории тяжких преступлений
В 2022 году число ложных сообщений об актах терроризма увеличилось. Возбуждено 181 уголовное дело, осуждено 25 лиц
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой совместно с заинтересованными государственными органами прорабатывается вопрос об усилении уголовной ответственности за лжетерроризм и отнесении данного вида правонарушения к категории тяжких (срок лишения свободы до 7 лет), информирует пресс-служба Генпрокуратуры.
По информации Генпрокуратуры, в 2022 году число ложных сообщений об актах терроризма увеличилось. Возбуждено 181 уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса, осуждено 25 лиц.
Как правило, проверка указанных фактов отнимает много времени и ресурсов. На место происшествия выезжает полиция, спасатели, кинологи, пожарные, бригады скорой помощи, следственно-оперативные группы. Нарушается нормальный режим работы предприятий. Это влечет значительное отвлечение сил и средств, проверяемые коммерческие предприятия несут многомиллионные убытки, не исключено, что ложные сообщения о теракте могут привести к панике и жертвам при эвакуации людей. Правоохранительными и специальными органами принимаются меры по установлению авторов таких анонимных сообщений", - рассказали в ведомстве.
В июле 2022 года к 1 году и 6 месяцам лишения свободы осужден житель Костанайской области, который из чувства мести к своему соседу, взломав электронную почту, отправил от его имени заведомо ложное сообщение об акте терроризма в 13 объектов городов Астаны и Алматы (торговые центры, аэропорты, банки и др.). В Алматинской области установлен и доставлен в полицию 13-летний мальчик, который поспорил со сверстниками и по электронной почте отправил сообщения о минировании трех школ. За неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего к ответственности привлечен родитель школьника.
Отмечается, что преступники действуют не только внутри страны, но и за ее пределами.
В целях оперативного взаимодействия с иностранными государствами по обмену данными в отношении авторов анонимных сообщений в интернет-пространстве при координации Генеральной прокуратуры Казахстана проводится работа к присоединению к Будапештской конвенции ("О компьютерных преступлениях")", - добавили в пресс-службе.
Напомним, более двух лет ограничения свободы получил "заминировавший" самолет астанчанин.
25.01.2023, 12:11 24041
Двух медработников подозревают в торговле новорожденными в Жамбылской области Дополнено
Фото: Depositphotos
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Тараз. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области пресечен факт торговли новорожденными детьми, задержаны два подозреваемых медработника.
Прокуратурой города Тараза совместно с управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Жамбылской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города Тараза выявлен факт торговли новорожденными детьми, сообщает областная прокуратура.
По данному факту 12 января 2023 года начато досудебное расследование по статье 135 УК РК (Торговля несовершеннолетними), задержаны 2 медицинских работника Таразской городской многопрофильной больницы.
Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратуры города.
Дополнено 25.01.2023, 16.05
Как сообщает Polisia.kz, в ходе проведенных следственных мероприятий установлено, что 39-летняя горожанка купила новорожденную девочку у акушерок за 1,5 млн тенге.
В соответствии со статьей 128 УПК РК женщины водворены в изолятор временного содержания, в отношении покупательницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее в Алматы были арестованы члены ОПГ по торговле новорожденными.
25.01.2023, 11:41 24936
В Костанайской области пресечена деятельность нелегальных криптообменников
Криптообменные пункты KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ, KZ-EXCHANGE.COM функционировали вне площадки МФЦА
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Костанай. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области пресечена преступная деятельность группы лиц, которые осуществляли запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ, KZ-EXCHANGE.COM вне площадки МФЦА, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, информирует пресс-служба АФМ.
По шести адресам произведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флеш-карты) от криптокошельков, используемых при осуществлении преступной деятельности. Установлены криптоактивы на сумму 6000 долларов США на двух криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance.
Обнаружены еще криптоактивы на сумму более 200 000 долларов США на других криптобиржах.
Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.
Напомним, на рассмотрении парламента РК находится закон о цифровых активах. Цель документа - создание правовой базы для развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов и цифрового майнинга в Казахстане. Законопроект предусматривает лицензирование деятельности цифровых активов и будет способствовать работе майнинговых пулов.
Также в документе прописаны нормы, касающиеся представления сведений о доходах цифровых майнеров и пулов в целях налогообложения.
Важными новеллами является то, что у майнеров появится определенная регламентация деятельности цифровых бирж, а государство в свою очередь сможет осуществлять контроль этой сферы. Депутаты считают, что закон позволит сформировать легальный рынок цифровых активов, привлечь иностранные инвестиции, которые повлекут за собой развитие экономики страны в целом, а также увеличить поступления в госбюджет.
Казахстан ожидает доход в 650 млрд тенге от майнинга криптовалют.
25.01.2023, 09:54 27706
В Костанае студенток задержали с поличным при закладке наркотиков
У девушек изъяли 50 свертков с наркотиками
Фото: Polisia.kz
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Костанай. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае две студентки одного из колледжей города занимались закладкой наркотиков, их задержали с поличным, сообщает Polisia.kz.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию наркопреступности задержаны студентки одного из колледжей Костаная. Они прятали наркотики в подъездах домов, в том числе в почтовых ящиках", - рассказал заместитель начальника департамента полиции Дюсембай Байбусунов.
При проведении обыска у девушек изъяли 50 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. В дальнейшем при проведении обыска съемной квартиры обнаружены и изъято 192 грамма синтетического наркотика - мефедрона. Это является особо крупным размером. В настоящее время подозреваемые водворены ИВС в порядке стать 128 УПК РК.
24.01.2023, 21:39 42561
В Туркестанской области возбудили уголовные дела в отношении четырех чиновников
Фото: polisia.kz
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Туркестан. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области возбудили уголовные дела в отношении четырех сотрудников управления развития человеческого потенциала региона. Их подозревают в цепочке коррупционных преступлений.
С санкции суда в доме, на рабочем месте и в служебном авто руководителя, его заместителей и начальника отдела ведомства провели обыски. Что было найдено, в суде Туркестанской области не уточнили, ссылаясь на тайну следствия, сообщает otyrar.kz.
Уголовное дело находится на контроле Агентства по противодействию коррупции Туркестанской области. Обыск был проведен в квартирах Махамбетова Ж., Нурлыбаева Н., Болатанулы Д., которые находятся в Туркестане. Также обыск был проведен в служебных кабинетах Нурлыбаева Н., Ахметова Б., Болатанулы Д., которые находятся в акимате Туркестанской области. Помимо этого, осмотр был проведен в служебной машине "Ниссан Альмира" Нурлыбаева Н., в служебной машине TOYOTA CAMRY Болатанулы Д.", - сообщил пресс-секретарь суда Туркестанской области Асет Серикбаев.
Ведется расследования.
24.01.2023, 20:13 38396
В Алматы сотрудников пансионата подозревают в доведении ребенка до самоубийства
Фото: news.ivest.kz
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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент полиции Алматы расследует уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства несовершеннолетнего и иных преступлениях со стороны благотворительных учреждений, действующих под видом детских пансионатов, сообщает пресс-служба ведомства.
Проживающие в этих пансионатах несовершеннолетние систематически вовлекались в религиозные обряды и коллективные молитвы. Несогласных детей наказывали, лишая еды и воды, в отдельных случаях применялось физическое насилие. Проведенные обыски в пансионатах подтвердили наличие иностранной религиозной литературы и учебных материалов, в том числе признанных в Казахстане экстремистскими и запрещенных к распространению", - сообщили в полиции.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.
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