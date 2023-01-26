В Актюбинской области у сельчан изъяли рога сайги  

В ходе обыска по месту жительства 46-летнего мужчины обнаружены четыре рога, мясо и две головы сайги. У 62-летнего сельчанина изъяли шесть сайгачьих рогов

Фото: ДП Костанайской области

Рассказать друзьям

Актобе. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - 24 января полицейским поступила информация, что жители села Акши незаконно хранят сайгачьи рога, - 24 января полицейским поступила информация, что жители села Акши незаконно хранят сайгачьи рога, сообщает пресс-служба МВД РК.





В ходе обыска по месту жительства 46-летнего мужчины обнаружены четыре рога, мясо и две головы сайги. У 62-летнего сельчанина изъяли шесть сайгачьих рогов.





По обоим фактам начаты досудебные расследования статье 339, часть 1-1, УК РК "Незаконное обращение с запрещенными к использованию видами животных, их частями или дериватами". Назначены экспертизы.



