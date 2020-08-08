В Алматинской области бывший зек истязал жену и детей и пытался утопить грудничка в унитазе

Талдыкорган. 7 августа. Kazakhstan Today - Об очередном случае ужасающего насилия в семье сообщил фонд "Немолчи.kz". В Алматинской области бывший заключенный избил свою сожительницу и трех детей, после чего пытался утопить самого младшего из них в унитазе, передает Kazakhstan Today.

По информации фонда, пара сожительствует чуть больше года. За этот небольшой срок изверг запугал женщину, и она боялась заявлять в полицию. У них есть совместный трехмесячный сын, а также женщина растит двух сыновей, 4 и 9 лет, от первого брака.

В этот раз пытки над женщиной и детьми продолжались несколько дней. Старшему мальчику удалось отправить бабушке фото, где он весь избитый. После этого женщина обратилась в фонд "Немолчи". Она сообщила, что дочь и дети не выходят на связь. Агрессор забрал телефоны, закрыл двери и отгородил всю семью от возможности попросить помощи.

Правозащитники передали информацию в Илийский РУП, на место выехал весь руководящий состав управления. Как выяснилось, мальчик нечаянно сломал кран в ванной в квартире, которую снимает семья, за это изверг его избил.

После стал бить мать и младших детей, все дети в синяках, самого младшего хватал и, чтобы запугать жену, пытался утопить в унитазе. У женщины сломаны ребра, сотрясение мозга, у старшего сына тоже сломаны ребра, он госпитализирован", - рассказали в фонде.

Между тем мама женщины рассказала, что сама всю жизнь страдала от побоев мужа, потом дочка вышла замуж за такого же агрессора, с трудом ушла от него. Через три года в их жизни появился еще один тиран. Он избивал жену, детей и грозил побоями ее матери.

Однажды он сильно избил старшего мальчика и жену, ребенок попал в больницу, но сожитель угрозами заставил простить его. Он сказал, что сидел за убийство 20 лет, что ему все равно, он тюрьмы не боится, и пообещал начать с ее матери", - рассказали в фонде.

В итоге бабушка съехала, сняв себе комнату. Дочка зарабатывает мытьем полов. Она боялась за маму, за себя и детей, а также боялась, что одна не сможет прокормить детей.

Сегодня я узнала об опасениях бабушки. Четырехлетний мальчик, пожаловался ей, что отчим что-то делал с ним в бане, что теперь у него болит в заднем проходе. У бабушки очень страшные подозрения, она плачет, говорит: у ребенка недержание кала, дети сейчас проходят дополнительные экспертизы", - рассказали также в фонде.

Сообщается, что полиция сразу взяла агрессора под арест, пока на 10 дней. Собирают доказательства по статье 110 УК РК (Истязание), по которой ему грозит до семи лет лишения свободы. По другим заявлениям идут следственные действия.

Когда полицейские пришли в дом, увидели, какая там нищета, детям отвезли йогурты и фрукты. Сегодня им позвонила бабушка и просила починить кран, сотрудники решили, что нужно собрать помощь этой семье и готовы от своих зарплат скинуться, чтобы помочь семье", - проинформировали в фонде. Также правозащитники помогли открыть карточку бабушке, на которую можно скидывать помощь. Данные карты указаны в сообщении фонда .

В заключение в фонде подчеркнули, что маме и детям также требуется психологическая помощь, так как многолетние побои разрушили психику.

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