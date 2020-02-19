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В Алматинской области две сестры, прикрываясь детьми, совершили ряд краж в ТРЦ (ВИДЕО)

18.02.2020, 20:02 3997
В Алматинской области две сестры, прикрываясь детьми, совершили ряд краж в ТРЦ (ВИДЕО)
Талдыкорган. 18 февраля. Kazakhstan Today - В Алматинской области приехавшие из города Балхаша две родные сестры совершили в течение дня пять краж товарно-материальных ценностей в одном из ТРЦ, передает Kazakhstan Today.
 

9 февраля текущего года в одном из торгово-развлекательных комплексов Карасайского района по подозрению в кражах задержаны сёстры 30 и 33 лет, приехавшие из города Балхаша с малолетними сыновьями. Возраст одного ребенка составляет 1 год 8 месяцев, второго 7 лет. При личном досмотре у сестёр обнаружена и изъята новая, с этикетками, женская и детская одежда, которую они похитили в одном из магазинов на территории комплекса", - сообщает Polisia.kz. 


 
Кроме того, подозреваемые, изобличенные видеозаписями, признались ещё в четырех кражах из бутиков и магазинов комплекса, после чего показали место, где спрятали похищенные вещи. 
 

Всего ими в течение одного дня похищено товаров на общую сумму свыше 350 000 тенге, среди которых были: майки, футболки, пальто, джинсы, легинсы и прочая одежда. Похищенное имущество, после производства необходимых следственных действий, возвращено законным владельцам. Все пять краж зарегистрированы в единый реестр досудебных расследований по статье 188 части 3 УК РК", - отметили в полиции. 

 
Также установлено, что одна из задержанных уже привлекалась следственными органами за кражу вещей из бутиков в городе Нур-Султане. В отношении подозреваемых в соответствии со статьями 137, 141 УПК РК избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.
 

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