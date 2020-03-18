Талдыкорган. 17 марта. Kazakhstan Today - В Алматинской области двое осуждены за убийство и изнасилование, передает Kazakhstan Today.

В процессе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками задержаны двое мужчин без определённого места жительства, 42 и 25-летнего возраста. Они признались в жестоком убийстве и изнасиловании", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Суд определил меру пресечения в виде ареста. Факты насильственных действий сексуального характера и изнасилование зарегистрированы по части 1 статьи 120 (Изнасилование), части 1 статьи 121 (Насильственные действия сексуального характера) УК РК, убийство переквалифицировано на пункт 7 части 2 статьи 99 УК РК.

По информации полицейских, 11 марта текущего года на пульт 102 в дежурную часть Илийского районного управления полиции поступило сообщение о том, что в посёлке Жана Дауир в канализационном колодце обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).

Как выяснила полиция, убитым оказался 57-летний местный житель, работавший в одном из крестьянских хозяйств.

Установлено, что задержанные после совместного употребления спиртных напитков, около 5 часов утра, ворвавшись в жилище супругов, зверски избили мужчину, а жену изнасиловали. Затем вывезли пострадавших за село и бросили обоих в канализационный колодец, где продолжили жестокое избиение мужчины и надругательства над женщиной. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Женщине удалось сбежать от насильников и сообщить в полицию", - рассказали в полиции.

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