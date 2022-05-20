В Алматинской области на свалке обнаружено тело девочки

Фото: Depositphotos
В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность ребенка и его матери, оказавшейся 19-летней местной жительницей. Со слов матери, девочка родилась в 2017 году и страдала ДЦП, а также врожденной умственной отсталостью. В феврале этого года ребенок якобы заболел и скоропостижно скончался, в связи с чем женщина со своим братом решили скрытно похоронить девочку на окраине города", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области
Расследование по факту с назначением необходимых экспертиз проводится по статье 99 УК РК (Убийство).
Уголовное дело взято на особый контроль областным департаментом полиции. Оба подозреваемых для дачи показаний доставлены в районную полицию", - добавили в пресс-службе.