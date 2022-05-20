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В Алматинской области на свалке обнаружено тело девочки

19.05.2022, 13:43 13536
В Алматинской области на свалке обнаружено тело девочки
Фото: Depositphotos
ТАЛДЫКОРГАН. 19 МАЯ - В Саркане 17 мая на городской свалке обнаружено скелетированное тело девочки в возрасте 4-5 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность ребенка и его матери, оказавшейся 19-летней местной жительницей. Со слов матери, девочка родилась в 2017 году и страдала ДЦП, а также врожденной умственной отсталостью. В феврале этого года ребенок якобы заболел и скоропостижно скончался, в связи с чем женщина со своим братом решили скрытно похоронить девочку на окраине города", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области 

 
Расследование по факту с назначением необходимых экспертиз проводится по статье 99 УК РК (Убийство). 
 

Уголовное дело взято на особый контроль областным департаментом полиции. Оба подозреваемых для дачи показаний доставлены в районную полицию", - добавили в пресс-службе.

 

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В Таразе дважды судимый убил женщину и поджег ее дом

20.05.2022, 12:21 196
ТАРАЗ. 20 МАЯ - Дважды судимый 32-летний житель Тараза зарезал 57-летнюю женщину и поджег ее дом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По версии следствия, 32-летний преступник сначала зарезал хозяйку, а после поджег ее дом. Тело погибшей нашли уже после того, как потушили пожар. Оказалось, всему этому предшествовал скандал, сообщает телеканал КТК.
 
Как рассказывают соседи, изверг громко кричал и ругался, а женщина молила о пощаде. 
 
В тот момент в доме находились две внучки и сожитель убитой. Он тоже получил ножевое ранение. Девочки успели сбежать через окно и позвать на помощь. 
 
Рецидивиста задержали на месте. Выяснилось, что в момент преступления он был сильно пьян и пытался выяснить у семьи, где находится их общая знакомая. 
 

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 32-летний ранее судимый житель Тараза. Назначены необходимые экспертизы. Обстоятельства произошедшего выясняются, ведется следствие", - рассказала руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

 

Организаторы финпирамиды GAP обманули жителей ЗКО на 15 миллионов тенге

20.05.2022, 11:48 246
Организаторы финпирамиды GAP обманули жителей ЗКО на 15 миллионов тенге
УРАЛЬСК. 20 МАЯ - Уголовное дело по статье "Создание и руководство финансвой пирамидой" в отношении потребительского кооператива "GAP" (Global Asar Project) расследуется территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу ФМ по Западно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 2021 году на территории ЗКО была создана финансовая пирамида путем перераспределения активов и обогащения одних участников за счет взносов других", - сообщили в пресс-службе АФМ РК. 

 
Сумма причиненного ущерба четырнадцати гражданам составила почти 15 млн тенге. 
 
Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды.

Напомним, финпирамиду GAP ранее выявили в АктобеКостанае и Шымкенте.
 

В Жамбылской области водитель насмерть сбил пешехода и попытался скрыться

20.05.2022, 11:04 1296
В Жамбылской области водитель насмерть сбил пешехода и попытался скрыться
ТАРАЗ. 20 МАЯ - Водитель насмерть сбил 45-летнего мужчину на трассе Айша биби - Каратау в Жамбылской области и попытался скрыться, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации полиции, авария произошла 19 мая около 05.30 на 3-м километре автодороги районного значения Айша биби - Каратау. Неизвестный совершило наезд на 45- летнего мужчину и скрылся в неизвестном направлении. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статьям 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) и 347 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК РК. 

 
Полицейскими был задержан 28-летний водитель автомашины Audi-80, информирует Polisia.kz.
 
Задержанный дал признательные показания. Транспортное средство водворено на стоянку. Назначен ряд соответствующих экспертиз.

В Алматы произошло смертельное ДТП.
 

В Алматы изъята крупная партия наркотиков

20.05.2022, 08:43 3246
В Алматы изъята крупная партия наркотиков
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 20 МАЯ - В Алматы изъята крупная партия наркотиков. Об этом сообщил замначальника департамента полиции (ДП) Алматы Руслан Абдрахманов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, наркотиками торговали двое местных жителей. 
 

Основной фигурант был задержан в ходе спецоперации на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Момышулы. В его автомашине марки "Мицубиси" были обнаружены два полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом зеленого цвета", - проинформировал Руслан Абдрахманов. 

 
Как позже установила судебно-химическая экспертиза, это был гашиш весом 227 граммов.
 

Далее нить расследования привела нас к 40-летнему жителю Алматинской области. Он тоже ключевая фигура в этой наркоцепочке. По месту задержания этого фигуранта в ходе санкционированного обыска обнаружено и изъято 26 свертков с гашишем, а это свыше 7 килограммов, весы и три миллиона тенге", - уточнил замначальника ДП. 

 
В настоящее время полиция устанавливает канал поставки наркотиков в Алматы, его других участников и круг постоянных "клиентов" задержанных.
 
Отмечается, что ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в департаменте полиции города Алматы.
 

В ЗКО задержали крупного наркоторговца

19.05.2022, 19:53 8926
В ЗКО задержали крупного наркоторговца
Фото: pixabay.com
УРАЛЬСК. 19 МАЯ - Полицейские задержали подозреваемого 1991 года рождения в начале мая. В ходе обыска у него изъяли 355,28 грамма марихуаны, 635,9 грамма гашиша. В машине задержанного нашли сверток с веществом серо-зеленого цвета, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С места ОМП и при производстве обыска также изъяты веб-камера, сотовые телефоны, электронные весы, флеш-карты, модем, два жестких диска, ноутбук, сообщает портал "Мой город".
 
В отношении задержанного ведется уголовное дело по статье "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере".
 
 

Спецоперация в Алматы: задержан вымогавший у предпринимателя $260 тысяч

19.05.2022, 14:41 12736
Спецоперация в Алматы: задержан вымогавший у предпринимателя $260 тысяч
Фото: Polisia_kz
АЛМАТЫ. 19 МАЯ - В Алматы провели спецоперацию по задержанию местного жителя, который вымогал у предпринимателя $260 тысяч, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, бизнесмен обратился с заявлением о том, что малознакомый мужчина в счет вымышленных долгов вымогал у него деньги и грозил физической расправой. 
 

Данный факт был подтвержден в ходе проведения оперативных и специальных мероприятий. Гражданин Н., 1981 года рождения, угрожая физическим насилием, требовал у предпринимателя крупную сумму денег. Подозреваемого задержали с поличным в результате спецоперации с участием полицейского спецназа. Денежные средства изъяты в ходе санкционированного обыска и приобщены к материалам уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 194, часть 4, УК РК. Подозреваемый взят под стражу", - рассказал заместитель начальника департамента полиции Алматы полковник полиции Берик Абильбеков. 

 
По информации пресс-службы, спецоперацию полицейские провели накануне в половине десятого вечера в одном из кафе, расположенном по проспекту Аль-Фараби. 
 

Установлено, что подозреваемый проживает неподалеку, поэтому "встречу" назначил в удобном для себя месте. Он дал признательные показания", - уточнили в пресс-службе.


 

Массовая драка в колонии ЗКО: наказаны 12 сотрудников

19.05.2022, 13:09 14111
Массовая драка в колонии ЗКО: наказаны 12 сотрудников
УРАЛЬСК. 19 МАЯ - По факту массовой драки среди заключенных в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности РУ-170/2 назначили служебное расследование, по итогам которого к дисциплинарной ответственности привлекли 12 сотрудников, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Один человек отстранен от занимаемой должности, три человека предупреждены о неполном служебном несоответствии, четырем сотрудникам объявлен строгий выговор, трое получили выговор и один человек получил замечание", - сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО.

 
По данным издания "Мой город", в отношении участников драки полицейские ведут досудебное расследование по статье 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Уточняется, что они отбывают наказание за такие виды преступления, как кражи, грабежи и причинение вреда здоровью.

Напомним, 10 мая в результате массовой драки между заключенными в колонии Уральска около 10 человек получили травмы. По предварительным данным, заключенные во время драки использовали ножи и заточки, а сотрудникам учреждения пришлось вызывать подкрепление.
 

В Шымкенте задержали группу киберпреступников

19.05.2022, 12:35 14786
ШЫМКЕНТ. 19 МАЯ - Полицейские города Шымкента задержали группу киберпреступников, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Свои криминальные кибероперации пять молодых мужчин осуществляли через звонки доверчивым гражданам. При этом у каждого члена преступной группы были свои "обязанности". Один - организатор афер, другие играли роль операторов банка или любой финансовой организации, а третьи снимали вырученные деньги в банкоматах", - сообщает polisia.kz

 
В настоящее время полицейские установили причастность группы к свыше 20 фактам интернет-мошенничества. 
 

Обманутые граждане - по всей стране. Общая сумма нанесенного им ущерба устанавливается. Как рассказали потерпевшие, мошенники уверенным голосом представлялись сотрудниками службы безопасности банка", - говорится в материале. 

 
В результате оперативных мероприятий полицейские вышли на след одного из подозреваемых, в обязанности которого входило снятие наличности в банкоматах. А через него оперативники задержали еще двоих. Остальные двое задержаны на территории Российской Федерации, проводятся работы по их экстрадиции в Казахстан. 
 
В ходе проверки у подозреваемых изъято 46 банковских карт, 6 сотовых телефонов и 20 SIM-карт. Полицейскими не исключается вероятность того, что эта преступная группа имеет организованный характер.
 

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