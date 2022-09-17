В Алматинской области найден схрон с оружием

Фото: ДП на транспорте
КОНАЕВ. 16 СЕНТЯБРЯ - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий вблизи города Конаева в районе свалки строительных отходов найден схрон с оружием, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Обнаружены и изъяты обернутые в шкуру 4 охотничьих гладкоствольных ружья и 22 патрона 12-го калибра", - информирует пресс-служба департамента полиции на транспорте.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконные хранение оружия и боеприпасов).
Отмечается, что в настоящее время устанавливаются лица, причастные к хранению оружия и боеприпасов. Изъятые вещественные доказательства направлены на судебно-баллистическую экспертизу.
Ранее сообщалось, что очередной схрон с оружием обнаружили возле озера Сайран в Алматы.