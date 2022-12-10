Система Orphus

В Алматинской области обнаружили очередной схрон с оружием

09.12.2022, 20:33 23266
В Алматинской области обнаружили очередной схрон с оружием
Фото: пресс-служба МВД РК
Назначены соответствующие экспертизы, ведется следствие
Конаев. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 9 декабря, около 15.00 полицейские ДП региона совместно с сотрудниками МВД близ поселка Шамалган обнаружили очередной схрон с оружием, сообщает пресс-служба МВД РК.

В ходе оперативных мероприятий полицейские изъяли мешки, в которых были: три гладкоствольных ружья 12-го калибра, одна единица охотничьего ружья марки "Сайга" 410-го калибра, нарезное ружье марки "Вепрь" и две обоймы с двумя патронами калибра 308 и 7,62 мм.

Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, ведется следствие.
 

новости по теме

Хищение более 417 млн тенге предотвратил Антикор в Атырау

09.12.2022, 21:06 22531
Хищение более 417 млн тенге предотвратил Антикор в Атырау
Фото: Depositphotos
За 11 месяцев осуждено 26 человек
Атырау. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе научно-практической конференции, приуроченной к 9 декабря - Международному дню борьбы с коррупцией, руководитель Антикоррупционной службы Ерлан Досанов рассказал о передовых практиках по вопросам противодействия коррупции, подвел итоги года и поблагодарил за вклад в реализацию антикоррупционной политики, сообщает пресс-служба Агентства.

Благодаря внедрению превентивных инструментов Антикоррупционной службой предотвращен риск хищения более 417 млн тенге по объектам строительства. Департаментом сэкономлено более 4 млрд тенге по результатам мониторинга государственных закупок по факту искусственного завышения цен на товары и услуги. За 11 месяцев текущего года осуждено 26 (из них 3 - первые руководители) человек", - отметил Ерлан Досанов.

 

Франция лишила Мухтара Аблязова статуса беженца

09.12.2022, 18:52 26281
Беглого банкира ждет депортация или экстрадиция
Париж. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов, обвиненный в уголовных преступлениях в ряде стран, в 2020 году получил решением Национального суда по правам беженцев (CNDA) политическое убежище во Франции.

Решение было отменено в 2021 году Госсоветом Франции, постановившим, что Аблязов не имеет права получать статус беженца ввиду создания им мошеннической схемы в "БТА Банке" в своих личных интересах. Не согласный с Госсоветом олигарх подал апелляционную жалобу в суд. 8 декабря 2022 года CNDA принял по ней решение: апелляция Аблязова была отклонена, сообщил политолог Ербол Едилов в своем Telegram-канале

Таким образом, беглый банкир окончательно лишен статуса политического беженца во Франции.

Мухтара Аблязова согласно законодательству ждет депортация или экстрадиция из Франции, возможно, обратно в Казахстан.

Напомним, в октябре суд Нью-Йорка предъявил Аблязову новые обвинения.
 

Акмолинец получил 16 лет тюрьмы за неоднократное изнасилование своей дочери

09.12.2022, 17:10 28226
Акмолинец получил 16 лет тюрьмы за неоднократное изнасилование своей дочери
Фото: Depositphotos
В настоящее время он уже отбывает наказание в местах лишения свободы
Кокшетау. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Акмолинской области вынесен приговор в отношении 43-летнего жителя Кокшетау, обвиняемого в неоднократном изнасиловании родной 17-летней дочери, сообщает Polisia.kz.

Впервые отец надругался над подростком в августе 2020 года: возвращаясь от родственников, мужчина совершил насильственный половой акт в салоне авто. Испуганная девочка побоялась и постеснялась рассказать матери об инциденте, а оставшись безнаказанным, отец впоследствии еще дважды повторил свои чудовищные действия. Спустя три месяца, в ноябре, девочка рассказала о произошедшем матери, а та в свою очередь сообщила в полицию", - сообщили в полиции.


Следователями было начато досудебное производство по части 3 статьи 120 УК РК (Изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней).

В рамках расследования правоохранителями были досконально изучены и тщательно проверены показания потерпевшей и подозреваемого, проведены судебно-медицинские и судебные психолого-психиатрические экспертизы, проведены проверка и уточнение показаний девочки на месте происшествия, депонирование показаний.

При этом в ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал частично, однако собранные следователями доказательства полностью доказали его вину в совершении чудовищных преступлений. Обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, судом не усмотрено.

Приговором суда акмолинцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Также принято решение взыскать в пользу девочки компенсацию морального вреда в размере 3 млн тенге", - добавили в полиции.


В настоящее время он уже отбывает наказание в местах лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Атырау извращенец пытался изнасиловать 13-летнюю девочку.
 

Десять тонн пшеницы похитили со склада в СКО

09.12.2022, 15:08 29581
Десять тонн пшеницы похитили со склада в СКО
Фото: петропавловск.news
Ущерб составил 1,6 миллиона тенге
Петропавловск. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Есильском районе Северо-Казахстанской области неизвестные похитили 10 тонн пшеницы со склада.

Преступники, взломав дверь склада, завели внутрь КамАЗ и похитили 10 тонн пшеницы. Ущерб составил 1,6 млн тенге", - сообщает "Петропавловск.news" со ссылкой на департамент полиции.


Владелец не знал о совершенной краже. Оперативники известили его и в короткий срок задержали подозреваемого.

Им оказался 29-летний житель соседнего, Кызылжарского района. Также установлены возможные соучастники. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 188 Уголовного кодекса РК "Кража". КамАЗ изъят", - сообщили в полиции СКО.


По словам полицейских, злоумышленники без проблем проникли на территорию и взломали дверь складского помещения.

После погрузки зерна выяснилось, что КамАЗ неисправен. Весь следующий день грузовик простоял внутри склада. На следующую ночь злоумышленники вновь проникли в него с запасными частями, произвели ремонт и покинули территорию. Руководству предприятия будет направлено предписание об устранении недостатков, способствующих совершению преступлений", - заявили в полиции.

 

Контрабанда золота на миллион долларов: суд Астаны вынес приговор

09.12.2022, 13:38 30836
Контрабанда золота на миллион долларов: суд Астаны вынес приговор
Фото: Depositphotos
Общая таможенная стоимость незадекларированных ювелирных изделий и часов составила 565 млн тенге, или почти 1 млн 200 тысяч долларов США
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Астаны приговорил контрабандиста, пытавшегося провезти в Казахстан крупную партию золотых украшений, к 1,5 года лишения свободы, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

Контрабандиста задержали в Международном аэропорту Астаны при попытке перевоза авиарейсом Стамбул - Астана золотых украшений.

Общая таможенная стоимость незадекларированных ювелирных изделий и часов составила 565 млн тенге, или почти 1 млн 200 тысяч долларов США", - сообщили в АФМ.


Уголовное дело в отношении Нуржана Сурапова было направлено в суд.

Ему назначено наказания в виде 1,5 года ограничения свободы с конфискацией более 7 тысяч единиц ювелирных изделий общим весом 28 кг на сумму 565 млн тенге в доход государства", - отметили в ведомстве.


 

В ГК "Правительство для граждан" прокомментировали сообщение Антикора о незаконной регистрации автомобилей

09.12.2022, 12:22 32666
В ГК "Правительство для граждан" прокомментировали сообщение Антикора о незаконной регистрации автомобилей
Фото: gov4c.kz
В процессе регистрации транспортных средств госкорпорация является только принимающей стороной
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В госкорпорации "Правительство для граждан" ответили на сообщение Антикоррупционной службы о том, что ГК и еще несколько человек занимались нелегальной постановкой на учет авто, ввезенных из-за рубежа, без уплаты сборов и платежей.

Как сообщает директор филиала госкорпорации по городу Астане Мади Саданов, в процессе регистрации транспортных средств госкорпорация является только принимающей стороной.

Сотрудники спецЦОНов осуществляют прием документов и формируют заявки в государственный орган согласно единому порядку регистрации. После чего электронные заявления поступают на рассмотрение в процессинговый центр департамента полиции, где уполномоченные работники проверяют владельца и транспортное средство на предмет нахождения их в розыске (ограничения, обременения), сверяют сканированные документы с электронной заявкой на правильность заполнения и принимают решение об утверждении заявки или отказе в оказании государственной услуги, сервисный центр "WEB-модуль" также находится в ведении департамента полиции", - пояснили в пресс-службе.


В компании подчеркнули, что сотрудники госкорпорации ответственны только за прием полного пакета документов, но не осуществляют правовой анализ для определения их подлинности.

Таким образом, документы от услугополучателей были приняты госкорпорацией согласно правилам государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств, в полном пакете документов, с осуществлением идентификации личности владельцев, а сотрудники государственного органа ответственны за утверждение заявок и проверку их на законность", - добавили в "Правительстве для граждан".


Ранее в Антикоре сообщили о пресечении деятельности ОПГ, занимавшейся нелегальной регистрацией автомобилей. По информации ведомства, группировка состояла из числа сотрудников НАО "Правительство для граждан" и гражданских лиц.
 

Антикор: пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся нелегальной регистрацией автомобилей

09.12.2022, 09:27 34981
Антикор: пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся нелегальной регистрацией автомобилей
Фото: kolesa.kz
Ущерб составил порядка 1 млрд тенге
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой совместно с прокуратурой города Астаны пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, состоявшей из числа сотрудников НАО "Правительство для граждан" и гражданских лиц, занимавшихся нелегальной постановкой на регистрационный учет автомашин, ввезенных из-за рубежа, без уплаты предусмотренных законодательством сборов и платежей.

Установлено, что преступная группа с января т.г. путем обмана граждан относительно правомерности постановки на учет иностранных автомашин, предлагая свои услуги, похищала их денежные средства и осуществила незаконную регистрацию 486 транспортных средств. Стоимость незаконной услуги за каждую автомашину составляла от 400 тысяч тенге до 1,6 млн тенге. Заполучив желаемые денежные средства, подозреваемые подделывали письменные формы сделок купли-продажи автомашин, квитанции об уплате госпошлин за изготовление госномеров и свидетельств о регистрации транспортных средств", - проинформировали в Антикоре.


Отмечается, что деятельность ОПГ стала возможной в том числе вследствие умышленного неправомерного уничтожения госавтоинспекторами органов внутренних дел в информационной системе "Сервисный центр WEB-модуль" сведений о ранее утилизированных автомашинах и ввода вместо них сведений вновь ввезенных автомобилей.

С санкции суда четверо полицейских взяты под стражу", - пояснили в Антикоррупционной службе.


Денежные средства граждан, предназначенные для оплаты госпошлин и платежей, подозреваемыми похищались и тратились на личные нужды.

В результате преступной деятельности указанных лиц причинен ущерб гражданам и государству в виде неуплаченных госпошлин и сборов на сумму порядка 1 млрд тенге", - сообщили в Антикоре.


На сегодняшний день по делу задержаны еще 4 активных участников преступной группы, в том числе руководитель спецЦОНа № 2 по городу Астане.

Расследование продолжается.

Антикоррупционная служба призывает граждан не прибегать к услугам сомнительных посредников и регистрацию своих автомашин производить только в официальном порядке.
 

АФМ установило еще троих соучастников по делу о рейдерских захватах ряда компаний

08.12.2022, 15:10 34936
За предоставление информации о местонахождении разыскиваемых лиц предусмотрено денежное вознаграждение
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе расследования дела о рейдерских захватах ряда компаний установлено еще три соучастника, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

Дополнительно установлены другие соучастники преступлений - Коспаев Айдос, Кудряшева Оксана и Кузнецов Алексей. Указанные лица также объявлены в розыск. В случае если вам стало известно о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить по телефонам доверия АФМ", - проинформировали в агентстве.


Подчеркивается, что за предоставление информации предусмотрено денежное вознаграждение. Конфиденциальность гарантируется.

Иная информация по делу на основании статьи 201 УПК разглашению не подлежит.


Напомним, что в рамках досудебного расследования 5 участников арестованы, организатор Коспаев Елдос, а также его доверенные лица Имашев Ерлан и Шалин Руслан объявлены в розыск. В отношении них судом заочно санкционирована мера пресечения - содержание под стражей.
 

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      После аварии на приватизированных теплосетях в городах Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Считаете ли Вы, что подобные меры буду эффективны?

      Архив опросов