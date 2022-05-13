В Алматинской области пенсионер, защищая сноху, убил родного сына

ТАЛДЫКОРАГАН. 12 МАЯ - В Алматинской области задержан и помещен под стражу 69-летний пенсионер, подозреваемый в убийстве своего взрослого сына, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Факт зарегистрирован в Каратальском районе, где 7 мая в одном из частных домов села Дойыншы произошло убийство 42-летнего мужчины. Потерпевший погиб от удара ножом, который был обнаружен криминалистами на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
По данным полиции, участниками трагедии оказались 69-летний отец потерпевшего, молодая женщина и сам убитый. Подозреваемого пенсионера разыскали в доме младшего сына, задержали и поместили под стражу.
Задержанный признался в убийстве. В своих показаниях он пояснил, что приехал к сыну обсудить семейные вопросы. Находясь в гостях, пожилой мужчина случайно оказался свидетелем ссоры сына со своей женой, в ходе которой он встал на защиту снохи. После чего подвыпивший сын набросился на отца с кулаками, тот в ответ схватился за кухонный нож", - проинформировал начальник Каратальской районной полиции Рауан Абдраимов.
По факту убийства начато досудебное расследование. Орудие преступления изъято и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.