В Алматинской области разыскивают полицейских, стрелявших в сотрудников Нацбюро по противодействию коррупции

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Талдыкорган. 18 апреля. Kazakhstan Today - В Алматинской области подозреваемый во взяточничестве патрульный полицейский стрелял в сотрудников Национального бюро по противодействию коррупции, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Алматинской области совместно с управлением собственной безопасности департамента полиции области установлен факт взяточничества начальником отделения административной полиции отдела полиции Панфиловского района (майором полиции), начальником местной полицейской службы (майором полиции), а также двумя полицейскими патрульной полиции этого же района (сержантами полиции)", - сообщил на брифинге директор департамента по связям с общественностью Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Арман Бердалин.

По его словам, указанные лица подозреваются в получении взятки в сумме 700 тыс. тенге от местного жителя за возврат ранее изъятой ими 2491 штуки шкур ондатры по уголовному делу по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, и их частями или дериватами). Расследование продолжается.

Кроме того, при задержании один из сотрудников патрульной полиции произвел три выстрела в сторону оперативно-следственной группы Антикоррупционной службы, в результате трое сотрудников скрылись с места преступления. По данному факту отделом полиции Панфиловского района зарегистрировано досудебное производство по пункту 5 части 3 статьи 380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти совершенное с целью укрытия другого преступления). В настоящее время осуществляется розыск скрывшихся лиц", - уточнил представитель АДГСПК.

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