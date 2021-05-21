В Алматинской области сельчанин украл резервуар для АЗС

ТАЛДЫКОРГАН. 20 МАЯ - В Карасайский РУП поступило заявление о краже резервуара для АЗС стоимостью 1 миллион 250 тысяч тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с реконструкцией дороги автозаправку закрыли для переноса на другое место, и кто-то, воспользовавшись отсутствием охраны, похитил крупногабаритную металлическую емкость объемом 54 кубических метра, сообщает Polisia.kz

В ходе оперативно-поисковых мероприятий, полицейские установили сначала перевозчика, а затем и его заказчика, который оказался 43-летним жителем поселка Кемертоган.

Подозреваемый признался в краже и пояснил, что, увидев неохраняемую емкость, решил на ней заработать. Нашел покупателя, нанял эвакуатор и, выдавая груз за свою собственность, перевез по указанному адресу.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 188 УК РК. Мужчина задержан, а похищенное имущество возвращено законному владельцу.

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