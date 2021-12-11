В Алматинской области ссора сельчан закончилась убийством

ТАЛДЫКОРГАН. 10 ДЕКАБРЯ -3 декабря в дежурную часть Панфиловского РОП поступило сообщение о том, что на пастбище Ыршуик, расположенном на территории Улкенагашского сельского округа, обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Данный факт зарегистрирован в полиции по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство), сообщает Polisia.kz

Полицейские установили личность погибшего, им оказался 41-летний житель села Акжазык Коктальского сельского округа. Он скончался от огнестрельного ранения в ногу.

Сотрудники полиции в течение двух часов задержали 39-летнего жителя села Улкенагаш, признавшегося в убийстве. У подозреваемого изъято одноствольное охотничье ружье 12-го калибра. Назначены необходимые экспертизы.

По словам задержанного, он пас овец, когда к нему на лошади подъехал незнакомый мужчина, стал предъявлять территориальные претензии, оскорблять и бить кнутом. Тогда подозреваемый взялся за ружье и выстрелил.

Сельчанин водворен в ИВС.