В Алматинской области ссора сельчан закончилась убийством
Комментарии
новости по теме
В Актау осудили экс-заместителя руководителя фармконтроля
Замакима Атырауской области задержана по подозрению в получении взятки
Бензин пытались вывезти из Туркестанской области под видом газового конденсата
Информацию об угрозе срыва авиаперевозок изучают в полиции
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Полиция изучает информацию об угрозе срыва авиаперевозок, опубликованную в казахстанских СМИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте МВД.
"В настоящее время следственным управлением департамента полиции на транспорте по факту об угрозе срыва авиаперевозок проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 274 Уголовного кодекса (Распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY)", - сообщили в полиции.
"Иная информация по материалам досудебного расследования не подлежит разглашению", - отметили в департаменте.
Штраф по статье доходит до 3 тыс. МРП, что составляет 8 751 000 тенге. Либо нарушителю грозят исправительные или общественные работы на срок до 800 часов. За статью также предусмотрено уголовное наказание сроком до 3 лет.
Ранее в Минэнерго заявили о дефиците авиатоплива.
Напомним, 1 октября Air Astana сообщила о критическом уровне запасов топлива на балансе авиакомпании. 28 октября в аэропорту Алматы ограничили заправку самолетов. В Минэнерго заявили, что дефицит топлива возник из-за отечественных НПЗ, которые не справились с задачей по обеспечению внутреннего рынка авиа- и дизельным топливом.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
До 15 лет лишения свободы грозит жителю Кокшетау за распространение синтетических наркотиков
В августе полицейскими Акмолинской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ "Заклад", был задержан житель областного центра, который по информации оперативников, являлся "бомбером" - оптовым закладчиком синтетики. В ходе личного обыска задержанного было обнаружено и изъято 20 свертков с синтетическими наркотиками, а также 60 свертков изъято в тайниках, которые успел сделать мужчина", - сообщили в УПН ДП Акмолинской области.
Учитывая опасность такого деяния, задержанному мужчине грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, либо пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества", - отметил начальник УПН ДП Акмолинской области полковник полиции Мейрам Жапбасов.
Семеро сотрудников МВД РК осуждены за пытки
163 обращения касались вопросов нарушений прав человека в исправительных учреждениях Казахстана, включая жалобы на медобслуживание, злоупотребление служебным положением, нарушение коммунально-бытовых условий и применение пыток", - уточнили в пресс-службе.
Чаще всего соответствующие жалобы граждан касались вопросов действий или бездействия должностных лиц прокуратуры и полиции (298 обращений), а также обжалования судебных актов (215 обращений). В числе иных распространенных видов обращений можно отметить следующие категории - "общие вопросы уголовно-исполнительной системы", "общие вопросы уголовно-процессуального законодательства", "предоставление жилья", "вопросы здравоохранения, охраны общественного здоровья", "конституционные права и свободы гражданина", "трудовые отношения", - добавили в пресс-службе.
Какие регионы РК лидируют по числу уголовных преступлений среди учащихся
В региональном разрезе наибольшая численность учащихся, совершивших уголовные правонарушения, зафиксирована в Костанайской области: 111 человек - на 4,7% больше, чем годом ранее. В тройке регионов-антилидеров также оказались Восточно-Казахстанская (77 человек, минус 31,9% за год) и Карагандинская (75 человек, минус 2,6% за год) области. Меньше всего проблемных учащихся наблюдается в Кызылординской области (16 человек, минус 36% за год)", - сообщает Finprom.kz.
Среди оступившихся молодых людей почти две трети учащихся совершили уголовные правонарушения против собственности: 528 человек - на 29,1% меньше, чем годом ранее. В том числе 346 были пойманы на кражах, 58 - на грабежах, 40 - на мошенничестве, 34 - на случаях неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, 27 - на мелких хищениях", - уточнили аналитики.
Разыскиваемый за хищение $15 млн из банка RBK задержан в России
Скрываясь от уголовного преследования, В. Власов с 2018 года находился в международном розыске. В настоящее время разыскиваемый находится под стражей органов внутренних дел Московской области", - сообщили в ведомстве.
Читаемое
10.12.2021, 08:27В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков 10.12.2021, 11:42235684Стройка BI Group перекрыла улицу в Алматы 10.12.2021, 12:00231985В праздничные дни в Казахстане запустят три дополнительных поезда 10.12.2021, 13:10212410Минтруда подготовило постановление о продлении порога достаточности до 1 апреля 2022 года 10.12.2021, 15:23162217Ряд объектов открыт к 30-летнему юбилею Независимости страны в Степногорске 09.12.2021, 11:24440830Министерства не освоили 66 млрд бюджетных средств с начала года 09.12.2021, 10:43427735Нарушения на 157 миллиардов тенге в сфере госзакупок выявил Минфин 09.12.2021, 21:21338311В шести областях объявили штормовое предупреждение 09.12.2021, 15:04314254Досаев рассказал о внедрении цифрового тенге 09.12.2021, 20:28306262Манижа посетила Алматы в рамках глобальной кампании против гендерного насилия 30.11.2021, 18:091068661На вопросы о мобильных переводах ответили в Каспи банке 20.11.2021, 17:15802360Олжас Сулейменов высказался о проекте биолаборатории в Казахстане 30.11.2021, 20:01668386Малым и средним экспортерам предложен новый способ доставки груза из РК в КНР 30.11.2021, 18:52644329В РК фармпрепараты подорожали всего на 2% за год 24.11.2021, 15:59630208В Казахстане изменились правила техосмотра
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?