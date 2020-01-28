В Алматинской области в ходе спецоперации задержали группу домушников-рецидивистов

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Талдыкорган. 27 января. Kazakhstan Today - В Карасайском районе Алматинской области в ходе спецоперации задержали группу домушников-рецидивистов, Kazakhstan Today.



"В состав воровской группы входило шесть человек, двое из которых ранее судимы. Оперативные мероприятия прошли 24 января на одной из сельских автодорог, где сотрудники уголовного розыска совместно с бойцами СОБРа задержали пятерых членов группы, передвигавшихся на БМВ-535", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.



В ведомстве отметили, что подозреваемые задержаны с поличным, так как в их автомашине полицейские обнаружили и изъяли похищенное с последних двух краж имущество: ноутбуки, шубы, золотые изделия и дорогостоящие наручные часы. Как выяснилось, подозреваемые возвращались из поселка Долан, от двух жителей которого в дежурную часть полиции Карасайского района поступили заявления о кражах.



"Эта воровская группа уже находилась в полицейской разработке. Группа состояла из молодых ребят, 1983-1999 годов рождения. После доставления пятерых задержанных был установлен еще один член преступной группы, который также был задержан и препровожден в полицию. У подозреваемых изъята также автомашина "Мерседес С-600", на которой несколькими днями ранее были совершены еще две кражи в Карасайском районе. Четверо из задержанных являются жителями Алматы, оставшиеся двое из Енбекшиказахского и Илийского районов", - уточнили в пресс-службе.

Расследование ведется по статье 188 УК РК (Кража). Изъятое у подозреваемых похищенное имущество вместе с изъятыми автомобилями БМВ и "Мерседес" приобщены к материалам расследования в качестве вещественных доказательств.



"Все шестеро подозреваемых помещены под стражу. Расследование по преступной группе находится на особом контроле областного департамента. Задержанные лица подозреваются в совершении серии краж, причастность к которым будет тщательно проверена в ходе досудебного расследования. Задержанным пока инкриминируют четыре крупные кражи, ущерб по которым подсчитывается", - заключили в пресс-службе.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства