26.09.2024, 10:02 33311
В Алматинской области выявлены многомиллионные хищения в Казпочте
Фото: Depositphotos
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Алматы. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматинской области по результатам анализа поступления денежных средств за оказанные государственные услуги выявила факты присвоения бюджетных средств в АО "Казпочта". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратурой начато досудебное расследование, производство которого передано в департамент экономических расследований Алматинской области. В ходе следствия установлено, что кассиры АО "Казпочта" присваивали часть оплаченной госпошлины путем фальсификации квитанций. Преступная схема действовала в период с 2021 по 2023 год при оформлении паспортов и удостоверений личности. Сумма ущерба составила более 80 млн тенге", - проинформировали в прокуратуре.
Приговором суда два кассира признаны виновными в совершении хищения имущества в особо крупном размере (статья 189, часть 4, пункт 2, Уголовного кодекса) с назначением наказания в виде лишения свободы и установлением запрета на занятие материально ответственных и руководящих должностей.
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27.09.2024, 11:30 5216
Житель Казахстана пытался продать свои органы за 9 млн тенге
Фото: depositphotos.com
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Актобе. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Республики Казахстан пытался продать свои внутренние органы за 9 млн тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры Актюбинской области.
В рамках инициированных прокуратурой оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП задержан гражданин Е., который намеревался совершить незаконную сделку по реализации своих внутренних органов на общую сумму 9 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 116 УК (Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека).
Напомним, в прошлом году в Казахстане задержали занимавшуюся торговлей человеческими органами ОПГ.
26.09.2024, 20:13 21491
В Атырау 15-летнюю школьницу насильно выдали замуж
Фото: Depositphotos
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Атырау. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях появилась информация о том, что в Атырау 15-летнюю школьницу насильно выдали замуж. Сейчас несовершеннолетняя на четвертом месяце беременности, сообщает Telegram-канал Atyrau online.
По словам подростка, ее изнасиловал двадцатилетний парень, после чего она обратилась в полицию. Но по просьбе родственников парня мать школьницы забрала заявление и выдала дочь замуж за насильника.
Когда я хотела встать на учет, медики вызвали полицейских. Началось расследование, но свекровь дала взятку следователю", - рассказала школьница.
По словам девочки, ее избили и вернули домой к родителям. Теперь она хочет, чтобы парня наказали. В департаменте полиции региона подтвердили, что возбудили уголовное дело.
На начальном этапе расследования пострадавшая сторона отказалась проходить необходимые судебно-медицинские и психиатрические экспертизы, что создало препятствия для проведения комплексных следственных действий. Сообщаем, что сведения, распространенные в соцсетях, будут проверены. Расследование возобновят", - заявили в полиции.
Ранее сообщалось, что курсанта Академии гражданской защиты подозревают в изнасиловании несовершеннолетней в Кокшетау.
В Жетысу арестован подозреваемый в изнасиловании ребенка. В соцсетях распространилась информация, что задержанный - один из руководителей регионального филиала крупной политической партии Казахстана. По неподтвержденным данным, жертвой партийца стал семилетний мальчик.
25.09.2024, 21:19 51526
Избиение солдата Нацгвардии в поезде: задержаны подозреваемые
Фото: кадр из видео Минобороны РК
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках уголовного дела установлено местонахождение всех фигурантов, причастных к избиению бывшего военнослужащего срочной службы Национальной гвардии в тамбуре поезда, сообщает пресс-служба МВД РК.
В течение суток в Астане по местам жительства оперативно задержаны двое подозреваемых - бывших сослуживцев потерпевшего, непосредственно наносивших телесные повреждения. Оба водворены в изолятор временного содержания. В рамках расследования все причастные допрошены. Их действиям будет дана правовая оценка", - сообщили в ведомстве.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, в соцсетях появилось видео, где заснято, как мужчина в гражданской одежде избивает парня в форме Нацгвардии РК.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с видео и поручил главе МВД Ержану Саденову принять срочные меры по задержанию злоумышленников с целью привлечения их к ответственности.
В Министерстве внутренних дел РК рассказали о ходе расследования избиения солдата Нацгвардии в тамбуре поезда.
Весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
25.09.2024, 21:10 52366
В Актюбинской области полицейские изъяли у пастухов более 300 рогов сайги и оружие
Подозреваемые собирались продать рога перекупщикам
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Актобе. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе операции "Қарасора" на зимнике "Косбармак" на территории Иргизского района полицейские изъяли в одном из крестьянских хозяйств пять мешков с рогами сайги (320 штук), а также незарегистрированные охотничьи ружья, сообщает пресс-служба МВД РК.
По словам подозреваемых, они собирались продать рога перекупщикам.
По данному факту начато досудебное расследование.
Напомним, 16 августа на территории Улытауского района инспекторы ГБР РГКП "ПО Охотзоопром" задержали браконьеров, у которых обнаружены туши и рога сайгаков.
25.09.2024, 16:44 57846
Житель Кызылординской области получил тюремный срок за разжигание религиозной розни
Обвиняемый разослал информацию и электронные книги, направленные на оскорбление религиозных чувств граждан
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Кызылорда. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Кызылординской области привлечен к уголовной ответственности за пропаганду религиозной розни, сообщили в пресс-службе суда города Кызылорды.
Согласно материалам суда, обвиняемый посредством интернет-платформы разослал 13 людям информацию и электронные книги, направленные на разжигание религиозной розни, оскорбление религиозных чувств граждан.
Вина подсудимого доказана заключением экспертизы, протоколом осмотра, а также другими материалами дела.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.
Приговор суда не вступил в законную силу.
25.09.2024, 15:20 59536
В Алматы студент университета совершил суицид
Это седьмой случай суицида в мегаполисе за последние две недели
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Алматы. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе Almaty Management University сообщили о гибели студента, заведено уголовное дело.
Almaty Management University с глубокой скорбью сообщает о трагической кончине студента нашего университета. Причины и обстоятельства трагедии в настоящее время выясняют правоохранительные органы", - сообщили в учебном заведении.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело.
Мотив и обстоятельства устанавливаются.
Отметим, что случаи самоубийства среди молодежи стали происходить в Алматы с пугающей частотой. Это уже седьмой случай суицида за последние две недели. 23 сентября 18-летний парень сбросился с высотки в Ауэзовском районе мегаполиса. 22 сентября стало известно и гибели 19-летнего курсанта Пограничной академии КНБ. Парень спрыгнул с высотного дома по проспекту Достык. Ранее в Алматы военнослужащий-контрактник покончил с собой на территории Военного института. 21 сентября 12-летняя школьница сбросилась с 13-го этажа в Бостандыкском районе. 16 сентября две школьницы погибли, спрыгнув из окна многоэтажки в Алмалинском районе.
25.09.2024, 11:33 64531
Сбивал сайгаков на мотоцикле: в Актюбинской области задержали подозреваемого в браконьерстве
Начато уголовное расследование
Фото: depositphotos
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Актобе. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области задержали 42-летнего подозреваемого в браконьерстве, сообщает Polisia.kz.
Сотрудники полиции совместно с представителями АФ "Охотзоопром" остановили автомобиль Lada Largus на автодороге Самара - Шымкент, возле поселка Карабутак. В салоне машины обнаружены пакеты с мясом. 42-летний пассажир пояснил, что в пакетах находится мясо пяти сайгаков, которых он сбил на мотоцикле в степи на территории Иргизского района", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что предварительный ущерб оценивается в 20 млн тенге. Также по данному факту начато уголовное расследование.
Ранее крупнейший случай браконьерства был выявлен в нацпарке "Бурабай".
24.09.2024, 19:31 84136
В Астане осудили гендиректора квазигоскомпании за взятку в 170 млн тенге
Он получил в качестве взятки 140 млн тенге и 68 тыс. долларов
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении К. за получение через посредника взятки в особо крупном размере и в отношении Д. за посредничество во взяточничестве, сообщает пресс-служба суда.
К., являясь генеральным директором ТОО Е. (со 100% участием государства), перечислил аванс и корректировал сметную стоимость по объекту строительства многоквартирного жилого комплекса, через посредника получил для себя от фактического владельца ТОО K. в качестве взятки 140 млн тенге и 68 тыс. долларов (эквивалентно 30 388 520 тенге)", - сообщили в суде.
Д., являясь посредником во взяточничестве, способствовал К. и фактическому владельцу ТОО K. в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки.
Приговором суда К. признан виновным и осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.
Д. признан виновным и осужден к 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, взятку в 50 тысяч долларов за должность получил директор "дочки" КТЖ.
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