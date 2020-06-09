В Алматинской области задержали особо опасного преступника

Талдыкорган. 8 июня. Kazakhstan Today - Подозреваемого в двойном убийстве задержали полицейские Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Полицейские управления криминальной полиции департамента полиции Алматинской области совместно с сотрудниками отдела криминальной полиции Иргизского района ДП Актюбинской области разыскали находящегося в международном розыске, 35-летнего гражданина республики Узбекистан, подозреваемого в двойном убийстве, совершенном в августе 2016 года в областном центре Алматинской области, сообщает портал Polisia.kz.

Постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей санкционировано следственным судьей Талдыкорганского городского суда 11 октября 2016 года по уголовному делу, возбужденному в соответствии с частью 2 статье 99 УК РК "Убийство двух и более лиц".

Розыск опасного преступника производился более трех лет в связи с тем, что отследить местонахождение разыскиваемого никак не удавалось, так как он неоднократно менял места жительства и работы, уклонялся от постановки на учет. Благодаря совместному труду оперативников двух областей, уголовный преступник - иностранный гражданин, подозреваемый в особо тяжком преступлении, - предстанет перед судом.

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