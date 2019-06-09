В Алматинской области задержали разыскиваемого более трех лет подозреваемого в убийстве

Талдыкорган. 8 июня. Kazakhstan Today - В Алматинской области задержали 55-летнего мужчину, числившегося более трех лет в межгосударственном розыске по подозрению в убийстве, передает Kazakhstan Today.

Задержание подозреваемого произведено оперативниками областного уголовного розыска в приграничном с Китаем Райымбекском районе. Мужчина более трех лет числился в розыске по подозрению в убийстве, зарегистрированном в ноябре 2015 года в Илийском районе.

"Работая табунщиком в одном из фермерских хозяйств Илийского района, он совершает убийство своего напарника и скрывается с места происшествия. Все это время подозреваемый вел бродячий образ жизни, что затрудняло его розыск. Переезжая из одного региона в другой, разыскиваемый перебивался случайными заработками. Местонахождение разыскиваемого было установлено на днях оперативниками областного уголовного розыска, которые совместно с сотрудниками Илийской районной полиции произвели его задержание в горной местности, где он скрывался в одном из отдаленных крестьянских хозяйств", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Задержанный доставлен в полицию Илийского района и помещен под стражу. По завершении уголовного расследования мужчина уже в ближайшее время предстанет перед судом.

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