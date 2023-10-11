В Алматы 19-летнего блогера, задержанного с наркотиками в ночном клубе, осудили на 10 лет  

Его задержали в одном и баров города

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Алматы. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Спецоперацию полицейский спецназ и оперативники УПН провели в апреле 2023 года в одном из баров, расположенных в Медеуском районе мегаполиса, сообщает - Спецоперацию полицейский спецназ и оперативники УПН провели в апреле 2023 года в одном из баров, расположенных в Медеуском районе мегаполиса, сообщает Polisia.kz





В два час ночи в ночном клубе задержан гражданин Т., 2004 года рождения. У него в кармане брюк были обнаружены три свертка, обмотанные изолентой синего цвет, с мефедроном.





Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы 19-летний гражданин Т. признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы.









По данным КНБ, за 9 месяцев текущего года КНБ пресечена деятельность 30 международных и региональных наркоканалов, а также деятельность 29 лабораторий по производству наркотиков. В общей сложности из незаконного оборота изъято около 1 тонны синтетических наркотиков и свыше 76 тонн прекурсоров.