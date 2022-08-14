В Алматы 19-летний житель города задержан за закладку наркотиков

АЛМАТЫ. 12 АВГУСТА - В Алматы полицейские задержали 19-летнего жителя города за закладку наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, молодой человек задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими Ауэзовского района по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 297 УК РК (Сбыт психотропных веществ в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).
В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый на территории нашего района закладывал свертки с психотропным веществом мефедрон. При обыске у фигуранта были обнаружены и изъяты 15 изолированных свертков с порошкообразным веществом со специфическим запахом", - проинформировал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.
Задержанный водворен в ИВС. Назначен ряд специальных экспертиз, после проведения которых будет принято процессуальное решение.