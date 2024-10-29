В Алматы два человека задержаны за распространение рекламы наркотиков

Изъято более 590 кг наркотических средств и психотропных веществ

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Душанбе. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Организация Договора о коллективной безопасности провела субрегиональную антинаркотическую операцию "Канал-Авангард", - Организация Договора о коллективной безопасности провела субрегиональную антинаркотическую операцию "Канал-Авангард", сообщает пресс-служба ОДКБ.





Целью операции являлись:





пресечение каналов поступления наркотиков, их прекурсоров и аналогов, новых психоактивных и сильнодействующих веществ в регион ответственности ОДКБ;

нейтрализация международных транснациональных наркогруппировок, а также ликвидации подпольного наркопроизводства и подрыва экономических основ наркобизнеса, в т.ч. легализации наркодоходов.





В операции приняли участие правоохранительные структуры, пограничные и таможенные органы, службы государственной безопасности, подразделения финансовых разведок государств - членов ОДКБ, а также наблюдатели из Китая, Ирана, ШОС, УНП ООН, ЕАГ, СНГ.





Международный координационный штаб по управлению операцией был развернут в Душанбе.





В операции было задействовано около 24 тыс. сотрудников компетентных органов, кинологические расчеты, беспилотные летательные аппараты, специальная и досмотровая техника.





За период проведения операции, по информации уполномоченных национальных органов, из незаконного оборота на территории государств - членов ОДКБ изъято более 590 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе мефедрона - более 111 кг, α-PVP - 10 кг, марихуаны - 31 кг, гашиша - 511 кг, героина - 4 кг, а также более 21 кг сильнодействующих веществ", - говорится в сообщении.





Выявлено 683 наркопреступления, ликвидировано 7 нарколабораторий.





Задержано 569 лиц за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 16 находившихся в розыске. Выявлено 672 интернет-сайта с информацией о наркотиках. У правонарушителей изъято 34 единицы огнестрельного оружия, 1457 штук ¬ боеприпасов различного калибра", - уточнили в организации.





Там уточнили, что впервые в работе штаба объединились делегаты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В качестве наблюдателя в совместной работе принял участие представитель финансовой разведки Ирана.





Подразделения финансовой разведки выявили свыше 16 тыс. подозрительных финансовых операций с участием более 200 лиц, предположительно причастных к незаконному обороту наркотиков.





Общая сумма выявленных операций превышает 6 млрд руб., большая часть которых связана с транзитом денежных средств, внесением и снятием наличных, использованием "дроповых" банковских карт и криптовалютными транзакциями. Финансовыми разведками Казахстана и Таджикистана приостановлено движение денежных средств по 31 счету фигурантов на сумму около 2 млн рублей", - рассказали в ОДКБ.





Также компетентные органы вскрыли ряд международных контролируемых поставок и разоблачили несколько транснациональных организованных преступных сообществ.





Наблюдатели из Ирана и Китая проинформировали членов Международного координационного штаба о фактах изъятий на своей территории, в период проведения операции, в формате ОДКБ крупных партий подконтрольных препаратов.