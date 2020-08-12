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В Алматы хулиган открыл стрельбу в ответ на замечание

11.08.2020, 17:25 7831
В Алматы хулиган открыл стрельбу в ответ на замечание
Алматы. 11 августа. Kazakhstan Today - В Алматы хулиган открыл стрельбу в ответ на замечание, передает Kazakhstan Today.
 
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен конфликт в ЖК "Алмалы", напротив "Алматы Арены".
 
Сообщается, что инцидент произошел ночью 8 августа. Конфликт произошел из-за замечания людей на громкую музыку из припаркованного авто. 
 

Музыка была настолько громкой, что большая часть жильцов дома проснулась и стала снимать происходящее на видео. В этот момент двое жильцов дома, подойдя к нарушителю тишины и общественного порядка с просьбой выключить музыку, были атакованы неизвестным мужчиной в нетрезвом состоянии, после чего нападавший достал пистолет и нанёс несколько ударов рукояткой пистолета по голове оппонента и открыл стрельбу по двум потерпевшим", - говорится в описании к видео на странице zhest_kazakhstan в Instagram.


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Ночью 8 августа в час тридцать утра произошел конфликт по адресу, ЖК Алмалы, из-за замечания на громкую музыку из припаркованного авто. Музыка была настолько громкой, что большая часть жильцов дома проснулась. И стала снимать происходящее на видео. В этот момент двое жильцов дома подойдя к нарушителю тишины и общественного порядка с просьбой выключить музыку, были атакованы неизвестным мужчиной в нетрезвом состоянии. После чего нападавший достал пистолет и нанёс несколько ударов рукояткой пистолета по голове аппонента и открыл стрельбу по двум потерпевшим, слава богу пистолет оказался с холостыми патронами и были лишь звуковые хлопки от выстрелов. Завязалась драка с целью обезаружить хулигана в которой местные жители повалили нарушителя на асфальт и удерживали в таком положении до приезда сотрудников полиции. Заведено уголовное дело. Пострадавший получил травму головы, был госпитализирован в 7 больницу, где зашили голову и наложили 4 шва. Ведется следствие.

Публикация от ZHEST_KZ|21+?????? (@zhest_kazakhstan)

 
Отмечается, что пистолет оказался с холостыми патронами, были лишь звуковые хлопки от выстрелов.
 

Завязалась драка с целью обезоружить хулигана. Местные жители повалили нарушителя на асфальт и удерживали в таком положении до приезда сотрудников полиции. Заведено уголовное дело. Пострадавший получил травму головы, был госпитализирован в 7-ю больницу, где зашили голову, наложив 4 шва. Ведется следствие", - говорится в сообщении.

 

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