Алматы. 11 августа. Kazakhstan Today - В Алматы хулиган открыл стрельбу в ответ на замечание, передает Kazakhstan Today.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен конфликт в ЖК "Алмалы", напротив "Алматы Арены".

Сообщается, что инцидент произошел ночью 8 августа. Конфликт произошел из-за замечания людей на громкую музыку из припаркованного авто.

Музыка была настолько громкой, что большая часть жильцов дома проснулась и стала снимать происходящее на видео. В этот момент двое жильцов дома, подойдя к нарушителю тишины и общественного порядка с просьбой выключить музыку, были атакованы неизвестным мужчиной в нетрезвом состоянии, после чего нападавший достал пистолет и нанёс несколько ударов рукояткой пистолета по голове оппонента и открыл стрельбу по двум потерпевшим", - говорится в описании к видео на странице zhest_kazakhstan в Instagram.





Отмечается, что пистолет оказался с холостыми патронами, были лишь звуковые хлопки от выстрелов.

Завязалась драка с целью обезоружить хулигана. Местные жители повалили нарушителя на асфальт и удерживали в таком положении до приезда сотрудников полиции. Заведено уголовное дело. Пострадавший получил травму головы, был госпитализирован в 7-ю больницу, где зашили голову, наложив 4 шва. Ведется следствие", - говорится в сообщении.

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