В Алматы хулиган открыл стрельбу в ответ на замечание

Музыка была настолько громкой, что большая часть жильцов дома проснулась и стала снимать происходящее на видео. В этот момент двое жильцов дома, подойдя к нарушителю тишины и общественного порядка с просьбой выключить музыку, были атакованы неизвестным мужчиной в нетрезвом состоянии, после чего нападавший достал пистолет и нанёс несколько ударов рукояткой пистолета по голове оппонента и открыл стрельбу по двум потерпевшим", - говорится в описании к видео на странице zhest_kazakhstan в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ночью 8 августа в час тридцать утра произошел конфликт по адресу, ЖК Алмалы, из-за замечания на громкую музыку из припаркованного авто. Музыка была настолько громкой, что большая часть жильцов дома проснулась. И стала снимать происходящее на видео. В этот момент двое жильцов дома подойдя к нарушителю тишины и общественного порядка с просьбой выключить музыку, были атакованы неизвестным мужчиной в нетрезвом состоянии. После чего нападавший достал пистолет и нанёс несколько ударов рукояткой пистолета по голове аппонента и открыл стрельбу по двум потерпевшим, слава богу пистолет оказался с холостыми патронами и были лишь звуковые хлопки от выстрелов. Завязалась драка с целью обезаружить хулигана в которой местные жители повалили нарушителя на асфальт и удерживали в таком положении до приезда сотрудников полиции. Заведено уголовное дело. Пострадавший получил травму головы, был госпитализирован в 7 больницу, где зашили голову и наложили 4 шва. Ведется следствие.
Завязалась драка с целью обезоружить хулигана. Местные жители повалили нарушителя на асфальт и удерживали в таком положении до приезда сотрудников полиции. Заведено уголовное дело. Пострадавший получил травму головы, был госпитализирован в 7-ю больницу, где зашили голову, наложив 4 шва. Ведется следствие", - говорится в сообщении.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства