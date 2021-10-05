В Алматы и Нур-Султане прошла спецоперация по ликвидации секс-притонов

АЛМАТЫ. 4 ОКТЯБРЯ - Спецоперацию по ликвидации секс-притонов провели в Алматы и Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сотрудниками криминальной полиции МВД в городах Нур-Султан и Алматы пресечена деятельность преступной группы из граждан Узбекистана и Казахстана, которые занимались организацией и содержанием притонов для занятия проституцией и сводничеством под видом эротических массажных салонов. Установлена группа из 8 человек, которая на длительное время, распределив роли между участниками, организовала криминальный бизнес в городах Алматы и Нур-Султан. Преступники размещали объявления в сети Интернет, OLX, SATU и Telegram и вводили девушек в заблуждение о возможности получения высокооплачиваемой работы, после чего проводили кастинги, вовлекая их в занятие проституцией (от 20 до 30 девушек). Притоны организовывались в элитных коттеджах и работали круглосуточно без выходных. Ежедневный доход безналичным расчетом перечислялся организатору группы и в месяц составлял 10-12 миллионов тенге", - сообщает polisia.kz .

Спецоперация прошла одновременно в двух городах 1 октября. Преступники задержаны, возбуждено уголовное дело по статье "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них", проводится расследование.

Всего с начала года органы внутренних дел зарегистрировали 136 уголовных дел, связанных с торговлей людьми, в их числе 7 за торговлю людьми и 16 - за торговлю несовершеннолетними.

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