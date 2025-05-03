В Алматы и Семее пресекли теневой оборот свыше 247 тысяч литров нефтепродуктов

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Алматы. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Пресечены крупные факты незаконного оборота горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Алматы и Абайской области, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.





30 апреля во время проверочных мероприятий на одной из нефтебаз Алматы обнаружены 177 100 литров ГСМ на сумму более 35 млн тенге. Продукция хранилась в резервуарах, бензовозах и пластиковых емкостях без соответствующих документов. Материалы переданы в департамент экономических расследований Алматы для принятия процессуального решения.





Ранее, 25 апреля, в результате внеплановой налоговой проверки в Семее выявлена незарегистрированная АЗС, которая работала без постановки на налоговый учет. Изъято более 70 тонн нефтепродуктов ориентировочной стоимостью 19 млн тенге. Материалы также направлены в ДЭР региона.