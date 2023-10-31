В Алматы и Туркестане задержаны приверженцы международных террористических организаций

Они подозреваются в пропаганде терроризма

Фото: Polisia.kz

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Алматы. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы и Туркестане задержаны подозреваемые в пропаганде терроризма - сторонники запрещенных международных террористических организаций.





Департаментом полиции города Алматы при содействии ДКНБ задержан подозреваемый в пропаганде идей терроризма. Задержанный является приверженцем запрещенной в Республике Казахстан религиозно-экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами", сообщает Polisia.kz





Кроме того, в Туркестане сотрудники ДП области при координации органов прокуратуры задержали местного жителя, подозреваемого в пропаганде идей терроризма. Задержанный является приверженцем идеологии международной террористической организации "ДАИШ", запрещенной в Казахстане решением суда.





При обыске по месту жительства обоих подозреваемых изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства.





Досудебное расследование ведется по статье УК РК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма".





Задержанным на время следствия избрана мера пресечения в виде ареста.



