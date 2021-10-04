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АЛМАТЫ. 3 ОКТЯБРЯ - В Алматы интернет-мошенники нанесли ущерб банку более чем на 10 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Долгое время преступники оформляли в онлайн режиме банковские кредиты на потребительские цели. Сотрудники управления полиции Медеуского района задержали двух мужчин, 36 и 24 лет, ранее не судимых, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.
Подозреваемые, используя персональные данные, указанные в заявлении лиц, а также их фотографии или видеофрагменты, без ведома и согласия указанных в заявлении лиц, на сайте банка оформляли заявки на получение онлайн кредитов. После одобрения заявок на кредитование и зачисления денежных средств на счета клиентов посредством интернет-банкинга выводили деньги на счета других банков. Одному из банков причинен ущерб на общую сумму более 10 млн тенге", - рассказал начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.
До завершения расследования подозреваемые будут находиться в изоляторе временного задержания. Уголовное дело расследуется по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса РК (Мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы).
Если вина подозреваемых будет доказана, им может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы.
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В ВКО задержали наркоторговца, 8 лет находившегося в международном розыске
04.10.2021, 15:00 6724
Фото: polisia.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 4 ОКТЯБРЯ - Россиянин, находившийся в международном розыске, задержан в ВКО, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Наркоторговца задержали в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Розыск", сообщает polisia.kz
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Сотрудники криминальной полиции Урджарского района задержали 48-летнего гражданина России, который 8 лет скрывался от российских правоохранительных органов. Мужчина с 2013 года находился в межгосударственном розыске за торговлю наркотиками. Безработный беглец временно скрывался в доме родственницы. В связи с тем что в отношении разыскиваемого инициатором розыска была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, мужчину опросили и обязали явиться в полицию", - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.
Всего за период проведения республиканской операции сотрудники криминальной полиции задержали 29 преступников, находящихся в розыске, а также установили местонахождение 16 без вести пропавших, в их числе 5 несовершеннолетних.
В Алматы и Нур-Султане прошла спецоперация по ликвидации секс-притонов
04.10.2021, 14:12 10261
АЛМАТЫ. 4 ОКТЯБРЯ - Спецоперацию по ликвидации секс-притонов провели в Алматы и Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сотрудниками криминальной полиции МВД в городах Нур-Султан и Алматы пресечена деятельность преступной группы из граждан Узбекистана и Казахстана, которые занимались организацией и содержанием притонов для занятия проституцией и сводничеством под видом эротических массажных салонов. Установлена группа из 8 человек, которая на длительное время, распределив роли между участниками, организовала криминальный бизнес в городах Алматы и Нур-Султан. Преступники размещали объявления в сети Интернет, OLX, SATU и Telegram и вводили девушек в заблуждение о возможности получения высокооплачиваемой работы, после чего проводили кастинги, вовлекая их в занятие проституцией (от 20 до 30 девушек). Притоны организовывались в элитных коттеджах и работали круглосуточно без выходных. Ежедневный доход безналичным расчетом перечислялся организатору группы и в месяц составлял 10-12 миллионов тенге", - сообщает polisia.kz.
Спецоперация прошла одновременно в двух городах 1 октября. Преступники задержаны, возбуждено уголовное дело по статье "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них", проводится расследование.
Всего с начала года органы внутренних дел зарегистрировали 136 уголовных дел, связанных с торговлей людьми, в их числе 7 за торговлю людьми и 16 - за торговлю несовершеннолетними.
В Нур-Султане неизвестные "заминировали" посольство Беларуси
01.10.2021, 21:22 193618
НУР-СУЛТАН. 1 ОКТЯБРЯ - 1 октября на канал 102 поступило сообщение о том, что на электронный почтовый адрес посольства Беларуси в РК неизвестные прислали письма с угрозами о якобы заложенном взрывном устройстве, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Сотрудники департамента полиции Нур-Султана провели проверку, информация не подтвердилась. На территории посольства взрывных устройств не обнаружено.
По данному факту начато досудебное расследование, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность.