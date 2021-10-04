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АЛМАТЫ. 3 ОКТЯБРЯ - В Алматы интернет-мошенники нанесли ущерб банку более чем на 10 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Долгое время преступники оформляли в онлайн режиме банковские кредиты на потребительские цели. Сотрудники управления полиции Медеуского района задержали двух мужчин, 36 и 24 лет, ранее не судимых, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.

Подозреваемые, используя персональные данные, указанные в заявлении лиц, а также их фотографии или видеофрагменты, без ведома и согласия указанных в заявлении лиц, на сайте банка оформляли заявки на получение онлайн кредитов. После одобрения заявок на кредитование и зачисления денежных средств на счета клиентов посредством интернет-банкинга выводили деньги на счета других банков. Одному из банков причинен ущерб на общую сумму более 10 млн тенге", - рассказал начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

До завершения расследования подозреваемые будут находиться в изоляторе временного задержания. Уголовное дело расследуется по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса РК (Мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы).

Если вина подозреваемых будет доказана, им может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы.

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