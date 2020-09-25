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В Алматы изъята крупная партия сырья для изготовления синтетических наркотиков

24.09.2020 10234
В Алматы изъята крупная партия сырья для изготовления синтетических наркотиков
Алматы. 24 сентября. Kazakhstan Today - Крупная партия сырья для изготовления синтетических наркотиков изъята в Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
Полицейскими в ходе спецоперации ликвидирована нарколаборатория, где при санкционированном обыске изъяты пять комплектов оборудования и четыре бочки с компонентами (более 80 литров) для изготовления синтетических наркотиков, а также 100 граммов "Мефедрона". Хозяйничал в ней некий гражданин, 1976 года рождения, сообщает Polisia.kz
 

Тем самым, мы не только ликвидировали действующую нарколабораторию и базу-склад, но и изъяли из незаконного оборота оборудование и материалы, предназначенные для создания новых пяти аналогичных лабораторий. При проведении обыска на территории вышеуказанного дома, были обнаружены и изъяты четыре железных и 20 литровых канистр с жидкостями темного цвета со специфическим запахом. В ходе обыска, дома на втором этаже в спальной комнате были изъяты два полиэтиленовых пакетика с порошкообразным веществом со специфическим запахом, магнитная мешалка (лабораторная, электрическая) с порошкообразными наслоениями. Также в комнате в упаковках находились пять новых магнитных мешалок, пять электронных весов, пять электронных насосов, различные лабораторные колбы и множество других различных приспособлений для лаборатории. При обыске на балконе второго этажа был обнаружен и изъят один пакет с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом с надписью "100 грамм", там же находились различные лабораторные предметы и компоненты", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов. 

 
Согласно заключению судебно-химической экспертизы, представленное на исследование вещество белого цвета и наслоения вещества на пластиковой карте содержат в своем составе мефедрон - аналог психотропного вещества меткатинона, который входит в список наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан. 
 
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 1 статьи 297 УК РК. Гражданин взят под стражу.
 

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