В Алматы изъято более 1,5 тысячи литров контрафактных дезинфицирующих средств

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - В июне-июле 2022 года Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан совместно с органами полиции проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Обезврежена преступная группа в городах Шымкенте и Таразе, у которой изъяты 3 пистолета, 2 единицы нарезного карабина "Сайга", 2 ружья, пневматический пистолет, винтовка, а также 64 боеприпаса", - рассказали в Комитете национальной безопасности.

По данным ведомства, в Шымкенте задержаны жители региона, причастные к грабежу охотничьего магазина Kamerad в Алматы. По месту их жительства изъяты 2 нарезных карабина "Сайга-12С", пневматическое ружье и 71 боеприпас. Также близ Шымкента обнаружен схрон с автоматом Калашникова, 2 пистолетами, охотничьим ружьем, гранатой Ф-1, 8 детонаторами для взрывных устройств и 43 боеприпасами.

В Таразе обнаружены тайники с 2 автоматами Калашникова, 10 пистолетами, штурмовой винтовкой SHTURM, 3 гладкоствольными ружьями, гранатой и 476 боеприпасами.

В Алматинской области обнаружены тайники с автоматом Калашникова, 4 пистолетами, 8 гладкоствольными ружьями, обрезом, 12 гранатами, 464 боеприпасами и оптическим прицелом.

Задержаны жители Талгарского района, причастные к незаконному хранению 2 автоматов Калашникова, гладкоствольного ружья, гранаты Ф-1 и 180 боеприпасов", - рассказали силовики.

В Алматы изъяты 2 автомата Калашникова, 2 винчестера, 5 пистолетов, 5 гладкоствольных ружей, обрез, 20 гранат и 212 боеприпасов.

В Восточно-Казахстанской области обнаружен схрон с охотничьим ружьем марки ТОЗ, 2 обрезами и 13 боеприпасами.

Кроме того, в Актюбинской области при обыске личного автотранспорта у местного жителя обнаружено и изъято охотничье ружье с 6 патронами.

У жителя Кызылординской области изъята винтовка Derya MK-10, похищенная из оружейного магазина Kamerad в Алматы.

В Туркестанской области изъяты револьвер, гладкоствольное ружье и граната.

Всего из незаконного оборота изъято: 68 единиц оружия, 36 гранат, 8 взрывных устройств, 1529 боеприпасов. По данным фактам проводятся досудебные расследования. Мероприятия по розыску и изъятию вооружения из незаконного оборота продолжаются", - подытожили в КНБ.