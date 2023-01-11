В Алматы ликвидирована нарколаборатория, изъято 100 кг "синтетики"  

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Алматы. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании суда в Алматы прокурор запросил для обвиняемого в убийстве врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова 20 лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности.





Потерпевшие считают обвинение неполным. По их мнению, из обвинительного акта исключили пункт о том, что убийство было совершено способом, опасным для жизни других людей.





На предыдущем заседании подсудимый Нуржан Турсынбаев заявил, что не хотел убивать врача. По его словам, на гастроэндоскопии Шумков якобы повредил ему щитовидный хрящ.





Подсудимый полностью признал иски о возмещении материального и морального вреда со стороны жены и матери Шумкова.



