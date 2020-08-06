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В Алматы мужчина открыл стрельбу из окна

05.08.2020, 09:17 9235
Алматы. 5 августа. Kazakhstan Today - В центре Алматы на пересечении улиц Клочкова и Кабанбай батыра мужчина открыл стрельбу из окна, передает Kazakhstan Today.
 
Мужчина открыл стрельбу из окна в центре Алматы. Метился в полицейского. Инцидент произошел на пересечении улиц Клочкова и Кабанбай батыра, сообщает телеканал Astana.tv.
 
Выяснилось, что стрелявший пытался покончить жизнь самоубийством после семейного скандала. Об этом в участок сообщила его супруга. 
 
На вызов приехал местный участковый инспектор. Дебошир перенаправил охотничье ружье на него. К счастью, стражу полицейскому удалось увернуться.

 
Мужчина был обезврежен бойцами спецподразделения. 
 
Сейчас стрелявший задержан. Выяснилось, что он находился в наркотическом опьянении.
 
Им оказался гражданин В., 1983 года рождения. Установлено, что он стрелял из зарегистрированного на свое имя охотничьего ружья. Он задержан и доставлен в управление полиции Алмалинского района", - сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
 

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