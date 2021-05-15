В Алматы ограбили 4 банковских терминала

АЛМАТЫ. 14 МАЯ - В Алматы серийные воры ограбили 4 банковских терминала, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в департаменте полиции города Алматы, установлено, что злоумышленники орудовали ночью. Они путем взлома вскрывали терминалы различных банков, вынимали кассету, доставали деньги, затем ячейку обратно возвращали в устройство.

Подозреваемые задержаны. Их четверо. Во время своего последнего преступления они похитили из терминала свыше 160 тысяч тенге. В ходе допросов подозреваемые признались в совершении четырех аналогичных краж. Уголовное дело расследуется по статье 188 УК РК. Задержанные водворены в изолятор временного содержания", - рассказал начальник УП Медеуского района подполковник полиции Даурен Утебаев.

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