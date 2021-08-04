В Алматы организаторов незаконного казино осудили на 4,5 года

АЛМАТЫ. 3 АВГУСТА - В Алматы внесен приговор организаторам онлайн-казино и их арендодателю, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Незаконный игорный бизнес функционировал под видом деятельности компьютерного клуба. В ходе оперативно-следственных мероприятий из теневого оборота изъято 104 комплекта игровых компьютеров с приложениями, позволяющими организовать онлайн-казино с поддержкой функций приема ставок, начисления и выдачи выигрыша, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

Организаторы незаконного игорного бизнеса признаны виновными и приговорены к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.

Кроме того, вынесен приговор в отношении арендодателя, сдавшего в аренду помещение для незаконного игорного бизнеса, который получил незаконный доход в размере более 5,5 млн тенге. Он приговорен к ограничению свободы на срок 1 год 6 месяцев.

АФМ РК предупреждает, что в соответствии с Уголовным кодексом за организацию игорного бизнеса, а также за предоставление помещения в аренду для незаконных азартных игр предусмотрена уголовная ответственность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства