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В Алматы организаторов незаконного казино осудили на 4,5 года

03.08.2021 5347
АЛМАТЫ. 3 АВГУСТА - В Алматы внесен приговор организаторам онлайн-казино и их арендодателю, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Незаконный игорный бизнес функционировал под видом деятельности компьютерного клуба. В ходе оперативно-следственных мероприятий из теневого оборота изъято 104 комплекта игровых компьютеров с приложениями, позволяющими организовать онлайн-казино с поддержкой функций приема ставок, начисления и выдачи выигрыша, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу. 
 
Организаторы незаконного игорного бизнеса признаны виновными и приговорены к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.
 
Кроме того, вынесен приговор в отношении арендодателя, сдавшего в аренду помещение для незаконного игорного бизнеса, который получил незаконный доход в размере более 5,5 млн тенге. Он приговорен к ограничению свободы на срок 1 год 6 месяцев. 
 
АФМ РК предупреждает, что в соответствии с Уголовным кодексом за организацию игорного бизнеса, а также за предоставление помещения в аренду для незаконных азартных игр предусмотрена уголовная ответственность. 
 

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