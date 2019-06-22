В Алматы осудили 12 членов транснациональной ОПГ по контрабанде золотосодержащей руды в Китай

Алматы. 21 июня. Kazakhstan Today - В Алматы вынесены приговоры 12 членам транснациональной преступной группы, которая занималась контрабандой золотосодержащей руды из Казахстана в Китай, передает Kazakhstan Today.

В 2018 году Комитет национальной безопасности пресек деятельность транснациональной организованной группы (ТОГ), в состав которой входили граждане Казахстана и КНР, длительное время занимавшиеся контрабандным вывозом золотосодержащей руды в Китай

Масштабная незаконная добыча и хищение золотосодержащей руды осуществлялись с месторождений, расположенных в Степногорском регионе Акмолинской области. Ликвидированы подпольные лаборатории для исследования и переработки сырья", - сообщили в пресс-службе КНБ.

Как уточнили в ведомстве, казахстанская руда с повышенным содержанием золота (до 1 килограмма на тонну) вывозилась за рубеж по подложным документам под видом различных минералов (кварцит, пирит и других). Ежемесячно преступникам удавалось вывозить порядка 100 тонн золотосодержащего сырья.

В ходе проведенной КНБ спецоперации члены ТОГ задержаны с поличным при попытке вывоза очередной партии контрабандного груза - двух вагонов с золотосодержащей рудой весом более 106 тонн на сумму свыше 250 млн тенге.

По информации КНБ, 20 июня 2019 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматы все 12 обвиняемых признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 234 (Экономическая контрабанда) и 264 (Создание, руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организации, а равно участие в них) УК РК. Они осуждены к длительным срокам лишения свободы.

Также сообщается, что ранее, в апреле 2019 года, органами КНБ экстрадирован из Кыргызской Республики один из руководителей ТОГ гражданин КНР Р., который ожидает судебного вердикта.

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