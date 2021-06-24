В Алматы осудили грабителей, взорвавших банкомат

АЛМАТЫ. 23 ИЮНЯ - В районном суде №2 Бостандыкского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении двух обвиняемых по пункту 3 части 4 статьи 188 УК РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Судом установлено, что Ж. и М. в группе лиц по предварительному сговору в декабре 2020 года при помощи газа и кислорода взорвали уличный банкомат, где из ячейки украли деньги в размере 19 276 000 тенге. Похищенные деньги поделили между собой и вложили в бизнес", - сообщили в пресс-службе суда.

В ходе судебного разбирательства подсудимые признали вину полностью, в содеянном раскаялись.

Подсудимый М. возместил причиненный им ущерб, в связи с этим потерпевший В. просил не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы, а подсудимому Ж. на усмотрение суда. Приговором суда Ж. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 188 УК РК и ему назначено наказание по данной статье в виде 5 лет лишения свободы с учетом рецидива преступлений в его действиях. М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 188 УК РК и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с применением статьи 63 УК РК, условно на тот же срок с учетом ряда смягчающих обстоятельств: наличие 3 малолетних детей, возмещение ущерба", - проинформировали в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

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