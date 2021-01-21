В Алматы осудили организатора незаконного игорного бизнеса

Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - Департаментом экономических расследований по Алматы завершено досудебное расследование в отношении организатора незаконного игорного бизнеса на территории города, передает Kazakhstan Today.

В ходе следствия доказано, что житель Алматы незаконно открыл и содержал игорное заведение (электронное казино), организовал незаконный игорный бизнес с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму более 31,1 млн тенге. В ходе осмотра помещения сотрудниками ДЭР были изъяты: 4 игровых терминала, 52 единицы компьютерной техники с приложениями, позволяющими организовать азартные онлайн-игры с поддержкой функций приема ставок, начисления и выдачи выигрыша", - сообщили в Комитете по финансовому мониторингу Минфина РК.

По приговору суда обвиняемый признан виновным по пункту 2 части 3 статьи 307 УК РК (Организация незаконного игорного бизнеса) и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.

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