21.11.2024, 09:28 28991
В Алматы осудили руководителя городской центральной таможенной лаборатории
Фото: pexels.com
Рассказать друзьям
Алматы. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Алмалинским районным судом Алматы осуждены руководитель городской центральной таможенной лаборатории и главный специалист, сообщили в Антикоррупционной службе РК.
Они признаны виновными в неоднократном получении взяток от представителей субъектов предпринимательства за ускоренную выдачу заключений таможенных экспертов. Сатыбалдиеву и Алибекову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственных учреждениях", - говорится в сообщении.
Кроме того, этим же приговором за дачу взятки указанным должностным лицам оштрафованы три таможенных брокера.
Судебный акт не вступил в законную силу.
новости по теме
21.11.2024, 20:48 20521
В Туркестанской области подросток "заминировал" школу
Полицейские установили личность шутника
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Туркестан. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области в полицию поступило сообщение от анонимного источника о том, что в одном из учебных заведений Жетысайского района заложена бомба, сообщает Polisia.kz.
На место происшествия выехали специальные службы, которые провели эвакуацию учащихся и сотрудников школы. В ходе проверки информация оказалась ложной.
Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность лжетеррориста. Им оказался ученик 11-го класса, который сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве. В настоящее время проводятся необходимые действия для выяснения всех обстоятельств инцидента.
В полиции напомнили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма влечет за собой наказание в виде штрафа, исправительных работ, а также ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет. К уголовной ответственности за это преступление могут быть привлечены лица, достигшие 14 лет, поэтому полиция настоятельно предупреждает школьников: подобные действия строго запрещены законом.
Ранее школу "заминировали" в Уральске.
21.11.2024, 15:19 32046
В Павлодарской области расследуют рейдерский захват крупного предприятия
Возобновлено 5 досудебных расследований по другим фактам преступной деятельности группы лиц, возглавляемых криминальным авторитетом
Рассказать друзьям
Павлодар. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Павлодарской области возбуждено уголовное дело по факту рейдерства одного из крупных предприятий региона, сообщил в областном надзорном органе.
По данным облпрокуратуры, преступная группа, возглавляемая криминальным авторитетом, длительное время осуществляла захват имущества предпринимателей с применением угроз путем фальсификации документов.
Владельцам ограничивали доступ к предприятиям, юридическое лицо регистрировалось на третьих лиц, после чего имущество реализовывалось.
Ущерб, нанесенный владельцам, превысил 1 млрд тенге. С санкции суда на имущество фигурантов уголовного дела наложен арест, главный подозреваемый взят под стражу.
В порядке надзора возобновлено 5 досудебных расследований по другим фактам преступной деятельности группы лиц, возглавляемых вышеуказанным криминальным авторитетом", - отметили в ведомстве.
В настоящее время департаментом экономических расследований проводится досудебное расследование.
21.11.2024, 14:47 33306
В Алматы на контролера автобуса напали с ножом
Задержан 38-летний подозреваемый
Рассказать друзьям
Алматы. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержали подозреваемого, который, вооружившись кухонным ножом, напал на контролера автобуса, сообщили в департаменте полиции мегаполиса.
Как уточнили в полиции, инцидент произошел ранним утром 21 ноября на конечной остановке автобуса в Наурызбайском районе города.
Контролер одного из автобусов сделал замечание прохожему на предмет его курения в неустановленном месте, вследствие чего между мужчинами произошла ссора. Далее прохожий забежал в салон автобуса и нанес ножевое ранение своему оппоненту", - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.
Контролер автобуса был экстренно госпитализирован бригадой скорой помощи.
По данному факту возбуждено уголовное дело. 38-летний подозреваемый задержан по горячим следам.
Он водворен в изолятор временного содержания. Орудие преступления - кухонный нож изъят", - добавил Науатов.
Напомним, В ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
21.11.2024, 14:08 34966
Подробности по делу о сексуальном рабстве школьницы из Кызылорды рассказал глава МВД
По пяти делам из девяти расследование завершено
Рассказать друзьям
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов рассказал о ходе расследования дела о сексуальном рабстве школьницы в Кызылорде.
Глава МВД в кулуарах сената сообщил, что из девяти уголовных дел расследование по пяти делам уже завершено. В производстве остается еще несколько дел.
По окончании все материалы будут направлены в суд, который поставит точку", - сказал Саденов.
Он также отметил, что число фигурантов дела не изменилось, их по прежнему остается 13.
Напомним, о вопиющем случае издевательства над школьницей в Кызылординской области сообщила правозащитница Дина Тансари. Девушку заставляли заниматься проституцией и принимать наркотики.
Полицейские Кызылорды задержали нескольких подозреваемых. Специализированный следственный суд Кызылорды в отношении троих несовершеннолетних подозреваемых избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Позже подозреваемым по делу об издевательствах над школьницей в Кызылорде изменили меру пресечения на содержание под стражей сроком на 2 месяца.
21.11.2024, 12:41 37861
Более 200 Тelegram-каналов c пропагандой наркотиков заблокировали в Жезказгане
Через каналы велись продажи наркотических и психотропных веществ
Рассказать друзьям
Жезказган. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жезказгане в ходе мониторинга социальных сетей выявлено 200 Telegram-каналов, созданных с целью пропаганды, рекламы и продажи наркотических средств и психотропных веществ, сообщает пресс-служба прокуратуры области Улытау.
Посредством информационной системы "Кибернадзор" указанные наркосайты заблокированы, работа в данном направлении ведется на постоянной основе", - заявили в ведомстве.
Напомним, в Казахстане ликвидировали ОПГ, причастную к изготовлению и сбыту синтетических наркотиков на территории крупных городов. В Астане и Алматы задержаны 14 членов преступной группы.
Ранее в Алматы ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков.
Также полицейские изъяли крупные партии наркотиков в Астане и Караганде.
В полиции сообщили, что с начала года в Казахстане заблокировали более 80 Тelegram-каналов по продаже "синтетики"
21.11.2024, 11:27 39831
Львенка пытались продать в Шымкенте
Проводятся следственные мероприятия
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Шымкент. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте львенка пытались продать около одного из рынков города, сообщает пресс-служба департамента полиции Шымкента.
Оперативники обнаружили львенка в багажнике автомобиля жителя Туркестанской области. По факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видом животных полицией зарегистрировано уголовное дело", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Напомним, в прошлом году стало известно, что житель Алматинской области незаконно содержал двух пятимесячных львят.
21.11.2024, 11:06 41016
Производили и продавали синтетические наркотики: крупную ОПГ ликвидировали в Казахстане
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ликвидировали организованную преступную группу, причастную к изготовлению и сбыту синтетических наркотиков на территории крупных городов, сообщает Polisia.kz.
В Астане и Алматы задержано 14 участников ОПГ.
Указанные лица длительное время занимались сбытом психотропных веществ, а также осуществляли доставку прекурсоров и лабораторного оборудования, которые используются при изготовлении синтетических наркотиков. В том числе занимались поиском и подготовкой объектов для строительства новых нарколабораторий", - сообщил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
Пресечена деятельность трех нарколабораторий, двух интернет-наркомагазинов, изъята 1 тонна 750 литров химических компонентов для изготовления психотропных веществ, в том числе 30 кг готовых к сбыту наркотиков "мефедрон" и "альфа-PVP".
Досудебное расследование продолжается.
Ранее в Алматы ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков.
Также полицейские изъяли крупные партии наркотиков в Астане и Караганде.
В полиции сообщили, что с начала года в Казахстане заблокировали более 80 Тelegram-каналов по продаже "синтетики"
21.11.2024, 09:58 42781
Из России в Казахстан экстрадировали обвиняемого в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней
Фото: скриншот из видео
Рассказать друзьям
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Для привлечения к уголовной ответственности за совершение изнасилования заведомо несовершеннолетней и организацию ее убийства в группе лиц по предварительному сговору экстрадирован гражданин Казахстана из Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.
Указанное лицо в 2008 году, находясь в одной из квартир Аксу Павлодарской области, совершил изнасилование несовершеннолетней. После чего, опасаясь ответственности за совершенное изнасилование, подозреваемый, действуя в группе лиц со своими знакомыми, насильно посадили несовершеннолетнюю в салон автомашины и выехали в сельскую местность. По пути следования один из соучастников, являясь лицом, ранее судимым за убийство, обхватив шею потерпевшей, задушил ее. С целью сокрытия убийства злоумышленники закопали тело несовершеннолетней в степи", - говорится в сообщении.
Сообщается, что лица, причастные к убийству, были осуждены к различным видам наказания, за исключением фигуранта, изнасиловавшего несовершеннолетнюю и организовавшего ее убийство, который сумел скрыться и 15 лет находился в международном розыске.
В сентябре прошлого года он был задержан на территории Краснодарского края Российской Федерации, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован в Казахстан. В настоящее время он водворен в следственный изолятор в Петропавловске", - отметили в Генпрокуратуре.
За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
21.11.2024, 10:33В двух городах Казахстана запустили систему видеомониторинга с технологией ИИ по распознаванию лиц 21.11.2024, 11:0541256Назначен новый глава Аксу 21.11.2024, 09:5839951Из России в Казахстан экстрадировали обвиняемого в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней 21.11.2024, 11:0638186Производили и продавали синтетические наркотики: крупную ОПГ ликвидировали в Казахстане 21.11.2024, 12:5937876Сенаторы вернули в мажилис закон о трехлетнем бюджете 15.11.2024, 20:06139031Назначен заместитель главнокомандующего Национальной гвардией МВД РК 15.11.2024, 20:23136006В Бурабае спасли обессиленного пеликана 15.11.2024, 14:01133951Для Казахстана свойственно иметь три часовых пояса - бизнесмен 15.11.2024, 19:40127641Назначен руководитель аппарата акима Талгарского района 16.11.2024, 14:35125056Ушла из жизни Светлана Светличная 24.10.2024, 13:08418411В Казахстан возвращено свыше 1,7 трлн тенге - Асылов 24.10.2024, 12:49406911Школьница в секс-рабстве - Марат Кожаев прокомментировал дело 24.10.2024, 12:20356351МЧС Казахстана приобретет дроны для тушения пожаров в высотках 24.10.2024, 12:16355666Запуск LRT в Астане планируется до конца 2025 года 24.10.2024, 11:45338781В Алматы создали палаточный городок на случай землетрясения
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?