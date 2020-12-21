В Алматы осудили террористов, готовивших серию взрывов в городе

Алматы. 20 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы осудили террористов, готовивших серию взрывов. Самодельной бомбой из огнетушителя джихадисты хотели устроить взрывы в "Меге", "Достык Плазе", прокуратуре, акимате, у монумента Независимости и в "Аси баре", передает Kazakhstan Today .

В январе 2020 года 30-летний Олдар С. планировал в Алматы серию терактов. Он самостоятельно изучал ислам с 2017 года и был готов участвовать в вооруженных действиях, а именно в джихаде, по религиозным мотивам, пишет Inbusines.kz

Действиями Олдара С. руководило неустановленное следствием лицо по имени Абу Усман. Этот человек раздавал указания через мессенджер Telegram.

Абу Усман давал поручения фотографировать ТРЦ "Мега парк", кафе "Аси бар", монумент Независимости, здание акимата Алматы, прокуратуру города и ТРЦ "Достык плаза". Все сделанные фотографии наемник отправлял также через мессенджер Telegram.





В середине января Абу Усман приказал принести клятву верности Амиру правоверных, пояснив это тем, что только так сможет полностью доверять. Он записал и видеозапись отправил Абу Усману.





В начале февраля точно такую же клятву даст второй подсудимый - Мырза Ж. 28-летний Мырза Ж. приехал в Алматы в поисках работы. В феврале переехал жить во времянку, которую снимал Олдар С. Из показаний Мырзы Ж. суд установил, что в начале февраля 2020 года ему предложили работу, объяснив, что мусульманин по имени Абу Усман будет помогать денежными средствами, если выполнять его поручения на территории Алматы.

На рынке злоумышленники приобрели все необходимое для создания взрывного устройства в домашних условиях. На эти цели им перевели на банковскую карту 50 тысяч тенге.

Однако собрать взрывное устройство террористы не успели. 14 февраля 2020 года были задержаны сотрудниками КНБ. Чтобы разоблачить джихадистов, был внедрен сотрудник под псевдонимом Ибрагим. Видеозаписи разговоров, сделанные Ибрагимом, послужили на суде доказательством того, что члены преступной ячейки пропагандировали убеждения только о негативно радикальной форме вооруженного джихада.





В мае 2020 года видеозаписям была дана комплексная психолого-филологическая религиоведческая экспертиза с привлечением политолога. После этого были арестованы еще двое: Абдувели О. и Куаныш Д. У задержанных были обнаружены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Первый теракт планировали осуществить в ТРЦ "Достык плаза". Доказательствами послужат фото- и видеосъемка предполагаемых объектов для терактов.

Суд первой инстанции приговорил всех четверых фигурантов дела к лишению свободы на срок от 7 до 10 лет. Апелляционная коллегия Алматинского городского суда оставила приговор первой инстанции без изменений.

В суде Олдар С., единственный из четверых осужденных, полностью признал свою вину и попросил суд строго не наказывать, учитывая молодой возраст и признание. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.





Трое других фигурантов джихадистами себя не считают и обвинений не признают. Однако суд посчитал, что собранной доказательной базы достаточно, чтобы признать всех виновными. Судом также установлено, в ходе досудебного расследования все арестованные вину признали, но в суде изменили свою позицию и стали утверждать, что на самом деле никаких преступлений не совершали, в записанном разговоре они только обсуждали религиозные темы, никакого умысла на пропаганду терроризма у них не было.

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