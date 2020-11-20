В Алматы полицейские провели спецоперацию по ликвидации нарколаборатории

Алматы. 19 ноября. Kazakhstan Today - Спецоперация по ликвидации нарколаборатории проведена полицейскими Алматы, передает Kazakhstan Today.

Преступная деятельность трех молодых мужчин в возрасте 26, 24 и 23 лет засвидетельствована сотрудниками ДПН МВД РК и УПН ДП города Алматы несколькими специальными мероприятиями, сообщает Polisia.kz

На проспекте Абая была задержана автомашина Hyundai, в салоне которой находились двое. При санкционированом обыске одного из фигурантов - гражданина А. были обнаружены свертки с синтетическим наркотиком "мефедрон". Установлено, что подозреваемые изготавливали зелье в стенах обычной квартиры в микрорайоне Жетысу. Химические компоненты - вещества, используемые для изготовления наркотических веществ, они хранили в холодильнике. В зальной комнате изъяты порошкообразное вещество белого цвета, полиэтиленовые пакеты (для расфасовки), порошкообразное вещество зеленого цвета растительного происхождения, стеклянные колбы с наслоениями, порошкообразное вещество белого цвета и другой инвентарь. А в спальне хранили химические реактивы, различные компоненты для изготовления синтетических наркотических веществ, две магнитные мешалки, различные колбы, вентилятор, а также два масленых радиатора. Третьего подозреваемого мы задержали на съемной квартире", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.





Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятые вещества являются психотропным веществом меткатиноном (мефедроном). Общий вес изъятого сырья и готового продукта составил 10 килограммов.

Задержанные взяты под стражу. Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного статье 297 УК РК", - сообщил Алмагамбетов.

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