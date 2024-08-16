В Алматы полицейские выявили мошенническую телефонную станцию  

Он приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества

Фото: unsplash.com

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Костанай. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Почти 2,5 года подсудимый занимался оборотом необеспеченных цифровых активов. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, - Почти 2,5 года подсудимый занимался оборотом необеспеченных цифровых активов. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, сообщили в Верховном суде Казахстана.





Как сообщили в суде, обвиняемый через сайт производил куплю-продажу необеспеченных цифровых активов Bitcoin, Litecoin, Еthereum. От реализации незаконного оборота и обмена безналичной иностранной валюты (USD, RUB) на платформах иностранных платежных систем Nixmoney, Qiwi, Perfect Money, Payеer, ADVCASH Qiwi, "Золотая Корона", Contact, VISA/Mastercard подсудимый получил незаконный доход.





Объем дохода составил более 2 млрд тенге. В дальнейшем майнер легализовал их путем приобретения недвижимого имущества и дальнейшей его реализации и сдачи в аренду.





Судебной коллегией подсудимому назначено по статьям УК РК "Легализация денег, полученных преступным путем" и "Незаконная предпринимательская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере" окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





Ему также запрещено заниматься выпуском и оборотом цифровых активов, цифровым майнингом сроком на 10 лет. С подсудимого в доход государства взысканы более 2 млрд тенге дохода, полученного в результате преступной деятельности.





Осужденный взят под стражу в зале суда.



