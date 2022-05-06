В Алматы председатель КСК подозревается в хищении 70 миллионов тенге

АЛМАТЫ. 5 МАЯ - Департаментом экономических расследований по Алматы ведется досудебное расследование в отношении председателя одного из КСК ЖК "Премьера", расположенного на территории Наурызбайского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в прокуратуре Наурызбайского района Алматы, основанием для начала досудебного расследования послужили обращения граждан.
По результатам экспертиз установлена недостача свыше 70 млн тенге, оплаченных жителями за услуги по содержанию объекта, но так и не поступивших коммунальным службам города", - говорится в сообщении ведомства.
Бывший глава КСК признан подозреваемым по статье 189 УК РК (Хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере).
Подозреваемый с санкции суда был взят под стражу.
В настоящее время расследование продолжается. По мере завершения следствия уголовное дело для рассмотрения и вынесения окончательного вердикта будет направлено в суд. Несмотря на имеющиеся задолженности перед коммунальными службами, принятыми мерами прокуратуры не допущено отключение данного ЖК от электротеплоснабжения", - добавили в прокуратуре.