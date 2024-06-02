01.06.2024, 14:53 36451
В Алматы пресекли деятельность нарколаборатории
Фото: КНБ РК
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Алматы. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом КНБ по Алматы при координации прокуратуры города пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба комитета.
16 мая в одном из частных домов южной столицы с поличным в процессе изготовления психотропных веществ задержаны двое граждан Казахстана.
В ходе обыска изъято семь килограммов мефедрона и 200 литров прекурсоров, а также оборудование для изготовления наркотических средств.
Стоимость обнаруженных наркотиков на черном рынке может составлять около 140 млн тенге.
По данным следствия, задержанные работали в интересах одного из зарубежных интернет-магазинов в качестве варщиков.
С санкции суда к ним избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование.
Иная информация разглашению не подлежит.
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02.06.2024, 10:06 13301
Через границу Казахстана в мае пытались незаконно провезти валюту на 1,4 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Пограничной службой КНБ в течение мая 2024 года во взаимодействии с компетентными органами предотвращено незаконное перемещение через госграницу валюты на общую сумму свыше 1,4 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ.
Всего предотвращено 1739 фактов незаконного перемещения через госграницу, в том числе:
- наркотических средств - 38 фактов, общий вес - 143 грамма;
- оружия, боеприпасов - 82 факта (2 единицы пневматического, 2 единицы травматического оружия и 135 единиц холодного оружия, 62 боеприпаса);
- религиозной литературы - 32 факта (561 экземпляр);
- ГСМ - 536 фактов (более 46 тонн) на общую сумму свыше 10 млн тенге;
- товаров народного потребления - 883 факта на общую сумму более 3 млрд тенге.
По данным Погранслужбы, задержано 3368 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, в том числе:
- за нарушение границы - 50 иностранных граждан;
- за попытку нарушения границы - 59 иностранных граждан.
Кроме того, пресечен 21 факт браконьерства в акватории Каспия.
Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности. Каких-либо ограничительных мер на государственной границе не вводилось, все пункты пропуска работают в штатном режиме", - отметили в пресс-службе КНБ.
01.06.2024, 10:13 40816
В Шымкенте приемный отец издевался над детьми
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Шымкента усыновил шестерых детей в 2021 году. Как выяснилось, он держал их в ужасных условиях, заставлял работать, не разрешал мыться и связывал, сообщает OTYRAR.
Как сообщила омбудсмен по защите прав детей Жаннета Жазыкбаева, против нерадивого отца уже возбуждено уголовное дело.
Оказывается, он живет в маленькой времянке. Внутри темно и грязно. Сами дети очень худые. Выглядят как дети в концлагере во время войны, на их телах синяки и покраснения. Пятеро из них не могут говорить. Оказалось, что перед сном им завязывали руки и ноги, чтобы не чесались. По словам детей, их кормили мясом кошек и собак. При обыске мы обнаружили привязанных кошек в сарае", - рассказала Жаннетта Жазыкбаева.
За помощью обратился старший ребенок. Он и показал фото и видео условий, в которых они живут. Сейчас трое детей переданы в дом малютки, двое - в детский дом.
Выяснилось, что детей привлекали к работе, они не ели, их одежда была рваной, грязной. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщила уполномоченная по правам ребенка в Шымкенте.
По данным городского департамента полиции, сейчас завершены все следственные мероприятия. Дело направлено в суд.
Ранее в Улытауской области усыновленных детей - девочку и двух мальчиков пять лет держали в рабстве и заставляли работать на хозяйственной ферме. Детей били, морили голодом и не давали им учиться. Издевавшуюся над детьми приемную мать задержали.
31.05.2024, 20:28 58471
В Акмолинской области бухгалтер сельского акимата перечислила на свой счет более 20 млн тенге
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Кокшетау. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бухгалтер акимата сельского округа С. в Акмолинской области совершила растрату бюджетных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба Целиноградского районного суда.
С января 2018 года по октябрь 2023 года, используя ЭЦП акимов, С. вносила ложные сведения о начислении себе заработной платы в размере выше установленной штатным расписанием.
Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, за указанный период подсудимая излишне перечислила на свой банковский счет заработную плату в размере более 20 млн тенге.
Приговором суда С. назначено 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Кроме того, суд вынес частные постановления в адрес акима области и акима сельского округа за отсутствие контроля, а также в адрес руководства департамента казначейства для принятия мер в отношении ответственных лиц за допущенное нарушение и ненадлежащий контроль.
В прокуратуру направлено уведомление по вопросу о начале досудебного производства в отношении бывших акимов, допустивших халатное отношение в работе.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, свыше 12 млн тенге бюджетных средств похитил главный бухгалтер государственного учреждения в Костанайской области.
31.05.2024, 18:57 65411
В Антикоре назвали причину задержания ректора медуниверситета
Фото: zkmu.edu.kz
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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой Алматинской области изобличен ректор Западно-Казахстанского медуниверситета имени Марата Оспанова Асет Калиев, который за беспрепятственное перечисление бюджетных средств по договорам государственных закупок медицинского оборудования получил от алматинского предпринимателя взятку в размере 11,6 млн тенге, сообщает пресс-служба Антикора.
С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Ранее сообщалось о задержании Асета Калиева.
31.05.2024, 16:08 72181
Задушивший жену во время ссоры житель Актюбинской области получил 11 лет тюрьмы
У убитой остались трое маленьких детей
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Актобе. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской вынес приговор обвиняемому в убийстве собственной жены.
Согласно материалам суда, подсудимый задушил свою жену в ходе ссоры. Убийство произошло 1 февраля текущего года в поселке Саркол Темирского района.
Приговором суда он признан виновным в убийстве и ему назначено на 11 лет лишения свободы. Также с осужденного в пользу потерпевшей стороны взысканы 20 млн тенге в качестве морального вреда, и 318 тыс. тенге материального ущерба.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее правозащитники рассказали, что изверг задушил бывшую супругу пока та отвернулась, чтобы поставить чайник. После преступления он сел в то же такси, на котором приехал, и уехал. Дома остались трое маленьких детей.
31.05.2024, 13:29 76311
Более 50 сотовых телефонов украли сотрудники аэропорта Алматы
Злоумышленники подозреваются в неоднократных хищениях
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Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Кражу более 50 мобильников в аэропорту Алматы расследует транспортная полиция.
24 мая сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту города Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность группы из трех работников аэропорта. Злоумышленники подозреваются в неоднократном совершении хищений товаров почтового отправления, а именно мобильных телефонов, предназначенных для реализации в регионы страны", - сообщает Polisia.kz.
Досудебное расследование продолжается. Иные сведения разглашению не подлежат.
Ранее в аэропорту Актау полицейские задержали грузчика, похитившего из багажа золотые изделия почти на один миллион тенге.
31.05.2024, 12:23 80396
Замруководителя спецЦОНа задержали в Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба Алматы задержала заместителя руководителя спецЦОНа по подозрению в мошенничестве.
Проводится досудебное расследование в отношении заместителя руководителя специализированного отдела № 1 по обслуживанию населения филиала НАО "Государственная корпорация" Правительство для граждан". Он подозревается в завладении мошенническим путем денежных средств в сумме 930 тыс. тенге местного предпринимателя под предлогом беспрепятственного приема документов и допуска к сдаче экзаменов курсантов автошколы для получения водительских удостоверений", - сообщили в Антикоре.
Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Ранее Антикор завершил громкое расследование по делу об автомобильной ОПГ в Астане. Сотрудники столичного спецЦОНа и полицейские проходят подозреваемыми в деле о нелегальной регистрации автомобилей. Ущерб государству составил 1,4 млрд тенге.
31.05.2024, 10:04 77136
В Алматы к 11 годам лишения свободы приговорен нарколаборант
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 27-летний мужчина, организовавший в многоквартирном ЖК в Бостандыкском районе Алматы нарколабораторию, приговорен к 11 годам лишения свободы, сообщает Polisia.kz.
В ходе обыска квартиры сотрудниками управления по противодействию наркопреступности были изъяты медицинские шприцы, перчатки, лакмусмовая бумага, изолента зеленого цвета, емкости с прекурсорами и солевой кислотой, специальная лабораторная посуда, электронные весы и другая атрибутика, использованная при производстве мефедрона. И, конечно же, готовый продукт - вещество бежевого цвета в виде кристаллов. Согласно заключению экспертов, данное вещество является альфа-PVP, общим весом 139 гр. Все, что было найдено в квартире: в жидком, кристаллическом и порошкообразном виде направлено на судебно-химическую экспертизу", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.
Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы он признан виновным в совершении наркопреступления. Ему назначено наказание сроком на 11 лет лишения свободы.
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